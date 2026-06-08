Automobilista e passeggero arrestati per droga ad Ozzano dell’Emilia

I Carabinieri della Stazione di Ozzano dell’Emilia hanno arrestato un 19enne e un 32enne, tunisini, per detenzione di sostanze stupefacenti in concorso. È successo durante un controllo alla circolazione stradale che i militari stavano effettuando in via Idice. Alla vista dei due soggetti che si trovavano a bordo di una Fiat Panda con il 32enne alla guida, i Carabinieri gli hanno intimato l’alt. Durante la verifica dei documenti di identità e di circolazione, i militari si sono accorti che i due tunisini, disoccupati e gravati da precedenti di polizia per reati in materia di droga, erano insofferenti al controllo e davano l’impressione di nascondere qualcosa.

I Carabinieri li hanno perquisiti e durante le operazioni di ricerca hanno trovato una confezione di caramelle alla menta sotto al sedile del passeggero. Al posto delle caramelle, però, c’erano 24 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 12 grammi. I militari hanno deciso di estendere la perquisizione nelle abitazioni dei due soggetti, residenti in zona. Recuperati altri 24 grammi di cocaina, 70 grammi di hashish e del materiale adatto alla pesatura e al confezionamento della sostanza stupefacente. Su disposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura di Bologna, i presunti responsabili hanno trascorso la notte nelle camere di sicurezza della caserma dei Carabinieri di San Lazzaro di Savena, poi sono stati accompagnati nelle aule del Tribunale di Bologna per l’udienza di convalida e contestuale giudizio direttissimo.

Il Giudice ha convalidato l’arresto e in attesa dell’udienza posticipata per la richiesta del termine a difesa, il 19enne e il 32enne sono stati rimessi in libertà e sottoposti all’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.