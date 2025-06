I Carabinieri del NAS di arma incontrano gli studenti di Medicina Veterinaria

Nell’ambito delle attività di divulgazione e collaborazione con il mondo accademico, i Carabinieri del NAS di Parma hanno recentemente tenuto una lectio rivolta agli studenti del terzo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Parma.

All’incontro, seguito da circa 60 studenti in aula e da numerosi altri collegati da remoto, è stata offerta una panoramica approfondita sulle attività istituzionali svolte dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute. Dopo un’introduzione sui compiti e sull’organizzazione dell’Arma dei Carabinieri in questo specifico settore, i militari hanno illustrato le peculiarità professionali del personale specializzato nella prevenzione, individuazione e repressione degli illeciti a danno della salute pubblica, con particolare riferimento alla tutela della salute umana e animale.

Particolare attenzione è stata dedicata agli ambiti di vigilanza e alle principali aree di intervento del NAS, con un focus specifico sulla sicurezza alimentare e sulla polizia veterinaria. I relatori hanno inoltre tracciato un quadro normativo aggiornato, facendo riferimento alla legislazione nazionale ed europea in materia di sicurezza della filiera alimentare, secondo il principio “from farm to fork”.

L’incontro si è arricchito di casi pratici e testimonianze dirette tratte dall’esperienza operativa dei Carabinieri, che hanno illustrato reali attività ispettive e investigative condotte sul territorio, toccando aspetti cruciali quali le valutazioni igienico-sanitarie, la tracciabilità, l’autocontrollo e le informazioni fornite ai consumatori. Non è mancato un approfondimento sul ruolo attivo del NAS nella lotta alla diffusione del virus della Peste Suina Africana (P.S.A.), attualmente tra le priorità sanitarie nazionali.

L’iniziativa ha suscitato grande interesse tra i partecipanti, confermando l’importanza della sinergia tra forze dell’ordine e formazione universitaria per promuovere la cultura della legalità e della tutela della salute.