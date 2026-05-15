Diventare un walking leader: oltre 300 guide formate dalla Medicina dello sport si riuniscono per mettere a confronto le esperienze

Sono circa 360 le persone che il servizio Medicina dello sport dell’Azienda USL di Modena ha formato in questi anni per diventare walking leader, potenziali ‘guide’ dei gruppi di cammino attivi in tutta la provincia di Modena. I corsi, gratuiti, sono iniziati nel 2019 per offrire una consulenza e una formazione utili a gestire e motivare un gruppo di persone desiderose di camminare all’aria aperta e in compagnia.

Il 15 maggio i walking leader si riuniscono in una giornata di workshop organizzata dalla Medicina dello sport nella Polivalente Il Torrazzo di Modena: circa un centinaio di persone partecipano a questo momento di dialogo e confronto tra esperienze che si è concluso con una camminata collettiva nelle strade di Modena. Ad aprire i lavori la vice sindaca di Modena Francesca Maletti e il Direttore del Distretto sanitario di Modena Andrea Spanò, il Direttore della Comunicazione e Promozione salute di Ausl Massimo Brunetti, poi gli interventi del direttore del servizio di Medicina dello sport Gustavo Savino, i chinesiologi AMPA (Attività Motoria Preventiva e Adattata) Cecilia Zurlo e Laura Bernaroli e la coordinatrice della sorveglianza sanitaria di Ausl Claudia Vaccari che ha parlato dei percorsi attivati dall’Azienda sanitaria per stimolare l’attività fisica dei propri dipendenti.

“Abbiamo iniziato i corsi per formare walking leader nel 2019 – spiega il direttore del servizio Medicina dello sport Gustavo Savino – ci arrivavano diverse richieste su come gestire un gruppo di cammino, come attivarlo, come gestire alcune problematiche. Così abbiamo deciso di strutturare la consulenza in un vero e proprio corso, della durata di una giornata, in cui i professionisti sanitari (infermieri del 118, chinesiologhi, psicologi, medici di medicina generale) forniscono nozioni riguardo il primo soccorso, l’importanza dell’attività motoria per la salute e la prevenzione delle malattie, come si motiva un gruppo di cammino e come si organizza una camminata in sicurezza”.

Ad oggi sono circa sessanta i gruppi di cammino attivi in tutto il territorio della provincia di Modena, da Fiumalbo a Finale Emilia. Per definirsi gruppo di cammino ed essere censito sul sito della Regione Emilia-Romagna Mappa della salute (https://www.mappadellasalute.it/) le persone devono svolgere l’attività con cadenza regolare e programmata. Sul sito è possibile, inserendo un indirizzo e un raggio di chilometri, trovare i gruppi di cammino presenti con relativi recapiti telefonici.

Il walking leader non si impegna solo a organizzare il gruppo di cammino ma è anche un collegamento tra i partecipanti del gruppo e la Medicina dello sport: i professionisti sanitari offrono consulenza nel caso di partecipanti con patologie croniche per valutare la loro idoneità alla camminata e, nel caso, l’inserimento in percorsi dedicati.

I prossimi corsi sono già programmati e si svolgeranno dopo l’estate nei territori di Mirandola, Nonantola e Maranello, le date sono in corso di definizione. Tutte le informazioni sui gruppi di cammino e i walking leader sono sul sito web di Ausl nella pagina https://www.ausl.mo.it/promozione-della-salute/movimento-e-salute/gruppi-di-cammino-e-walking-leader/