I prezzi al consumo di aprile 2026 a Bologna

Nella città di Bologna per il mese di aprile 2026 l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, ha fatto registrare una variazione mensile di +1,2% e un tasso tendenziale di +2,6%.

In aprile sono in aumento su base annua le divisioni di “Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari” (+4,9%), “Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili” (+4,2%), “Servizi finanziari e assicurativi”(+3,9%), “Servizi di ristoranti e servizi di alloggio”(+3,6%), “Bevande alcoliche e tabacchi”(+3,4%), “Prodotti alimentari e bevande analcoliche”(+3,0%), “Trasporti” (+3,0%), “Servizi di istruzione” (+2,0%), “Sanità”(+1,4%), “Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione

corrente dell’abitazione”(+1,1%), e “Ricreazione, sport e cultura”(+1,1%); sono in diminuzione le divisioni di “Abbigliamento e calzature” (-0,2%) e “Informazione e Comunicazione” (-2,9%).