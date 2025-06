Motor Valley Fest 2025: domenica 8 giugno ultimo giorno di passione e meraviglia

Domani si chiude l’edizione 2025 del Motor Valley Fest, un viaggio straordinario nel cuore pulsante della Terra dei Motori emiliano-romagnola.

La giornata inizia alle 9.00 al PalaPanini con la sfilata di Mini e Abarth, organizzato dal Lancia Thema Club International, che attraverserà il cuore di Modena fino al Parco Novi Sad, dove resteranno esposte fino alle 18.00.

Piazza Roma ospita dalle 10.00 fino alle 18.00 i gioielli del Best of Motor Valley con l’esposizione al pubblico di auto da sogno di Ferrari, Dallara, Lamborghini, Pagani, Maserati e Ducati, e dove l’Autodromo di Varano de’ Melegari, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, Autodromo di Modena e Misano World Circuit Marco Simoncelli, insieme alla Scuderia de Adamich, Scuderia Tricolore e Museo Ferruccio Lamborghini propongono esposizioni, simulazioni di guida e spettacoli.

Sempre in Piazza Roma, auto straordinarie, designer e collezionisti si racconteranno sul palco di Motor1 Live, rassegna di auto speciali, selezionate dalla redazione Motor1.

All’Autodromo di Modena, gli appassionati potranno vivere l’emozione della pista libera di Motor1 On Track: un’occasione unica per scendere in pista con la propria vettura sportiva omologata insieme ai tester Andrea Farina, Giuliano Daniele e Francesco Meneghini che condivideranno consigli e impressioni.

Attesissimo il 25° Concours d’Élégance Trofeo Salvarola Terme, con capolavori su quattro ruote che incanteranno davanti alle Terme Antiche di Salvarola e proseguiranno fino a Piazza Roma a Modena, per la cerimonia di premiazione dei vincitori di Categoria e la proclamazione della Best of Show 2025, che riceverà il Trofeo Salvarola Terme realizzato dall’artista modenese Alessandrso Rasponi, insieme alla Targa Città di Modena. Oltre alle 64 auto in concorso sarà possibile ammirare ospiti d’eccezione. Fuori concorso, la Ferrari 12Cilindri Spider, portata a Salvarola Terme direttamente da Ferrari SpA, e la Ferrari SF90 Spider che rappresenta il tributo a Ferrari.

Al Museo Enzo Ferrari si può visitare la Klemantaski Collection e ammirare la leggendaria 499P 2024, con attività per bambini e navetta gratuita tra il Museo Ferrari di Maranello e il MEF. Proseguono visite guidate e factory tour al Museo Pagani, con navetta su prenotazione dalla stazione di Castelfranco Emilia. Aperto lo Showroom Maserati di Modena (ingresso a pagamento).

In città, numerose mostre celebrano l’arte, la meccanica e la passione motoristica: da “Accelerarte” alla Bottega d’Arte Torre Strozzi, alla personale fotografica di Gennaro Graziano in Piazza Mazzini, fino alle mostre “Motori Fenomenali” (Chiesa di San Carlo), “130 modellini” (Ex albergo Diurno) e gli “Gli scultori della velocità”. Casa Ciao in Corso Cavour 50, ospita la mostra “L’auto: frammenti della nostra vita” di Valentina Fiorillo, promosso da Motor1.com, mentre a Palazzo Santa Margherita si può visitare l’esposizione “L’arte del pensiero meccanico”.

Nel Parco Novi Sad proseguono il Gran Premio con auto a pedali per bambini e la Festa del Volontariato con attività di mototerapia, drifting e spettacoli freestyle.

Laboratori enogastronomici di Piacere Modena “Slow Food e Fast Car” animeranno Piazza Grande, con novità di questa edizione, “Il gusto dei piloti Ferrari”, degustazioni gourmet create dagli studenti dell’Istituto Alberghiero Spallanzani di Castelfranco Emilia.

Ai Giardini Ducali, alle ore 17.30, torna l’attività di promozione spettacolarizzata dei prodotti DOP e IGP di Modena con l’evento “E Ri-salutami tuo fratello” a cura di Andrea Barbi e Marco Ligabue, in collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna.

Sempre ai Giardini Ducali, dalle 14.00 alle 16.00, l’arte incontra i motori con la replica della spettacolare live performance dell’artista Mirko DeMattè.

Domenica sarà la giornata delle premiazioni dei giovani team vincitori dell’Hackaton organizzato da AssetClassic e MVA e sponsorizzato da TikTok.

In Piazza San Domenico, dalle 10.30 alle 18.00, si terranno i test drive Honda, un’occasione per mettersi al volante e vivere l’emozione della guida tra performance e innovazione. Al Parco Novi Sad, seconda giornata del Gran Premio con auto a pedali, dedicato a bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni, prova su pista con kart a pedali fornit e Festa del Volontariato.

A Formigine in mostra la Pagani Huayra Codalunga, Maserati MC20 Cielo Club Italia e la storica F1 Lotus 81. Visite guidate alla Torre dell’Acquedotto, mostre di videointerviste ai meccanici della Formula 1 locali e un atelier creativo per i più piccoli.

Tutti i dettagli e gli aggiornamenti sono disponibili https://www.motorvalley.it/motorvalleyfest/agenda/