Pallavolo Maschile, CUS MO.RE supera il CUS Genova al tie-break

CUS MO.RE in finale dopo una battaglia epica: superato il CUS Genova al tie-break!

Partita strepitosa per il CUS MO.RE, che vola in finale dopo una sfida ad altissimo livello contro il CUS Genova, chiusa al tie-break dopo oltre due ore e mezza di gioco intenso e combattuto.

CUS MO.RE – CUS Genova

29 – 31

25 – 23

25 – 22

17 – 25

15 – 13

Guidati da coach Tomasini e coach Iaia, i ragazzi hanno mostrato carattere, concentrazione e grande spirito di squadra, riuscendo a gestire con lucidità i momenti più delicati del match.

I protagonisti (punti):

Signorini – 26

Soli – 20

Sartoretti – 15

Rascato – 13

Bertoni – 12

Pagani – 3

Lorenzini – 1

Schiavoni – libero protagonista in difesa, decisivo per equilibrio e tenuta

Zulli, Tamagnini, Pieroni (L), Luppi, Orlando, Morselli – sempre pronti a entrare e dare supporto

🔹 1° allenatore: Tomasini

🔹 2° allenatore: Iaia

🔹 Dirigente accompagnatore: Gozzi

Domani la finale, contro la vincente tra CUS Parma e CUS Pisa. Una nuova sfida da affrontare con grinta, entusiasmo e lo spirito che ha portato questa squadra fin qui.