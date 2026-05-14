Arriva a Correggio il Festival della Biodiversità

La biodiversità non è un tema astratto, ma una responsabilità quotidiana che riguarda la qualità della vita, il paesaggio, la salute degli ecosistemi e il futuro delle comunità. Con questo spirito il Comune di Correggio promuove il Festival della Biodiversità, un calendario di iniziative diffuse dedicate alla scoperta del patrimonio naturale del territorio, alla cura del verde pubblico, all’educazione ambientale e alla partecipazione dei cittadini.

Il programma si sviluppa in continuità e in dialogo con il Festival dello Sviluppo Sostenibile, già in corso a Correggio dal 6 al 22 maggio, inserito nella cornice nazionale promossa da ASviS e dedicato ai temi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. I due percorsi si intrecciano in una proposta culturale e formativa che mette al centro l’Agenda 2030, la tutela del territorio e la consapevolezza delle scelte quotidiane.

Il calendario del Festival della Biodiversità si apre domenica 17 maggio al Parco della Memoria con “Mielerie aperte”, alle ore 10:30 e alle 14:30. L’iniziativa permetterà di scoprire da vicino il mondo delle api e il valore dell’apicoltura per l’ambiente e la biodiversità, con visite alle arnie comunali, momenti educativi e degustazione guidata di miele.

Martedì 19 maggio alle ore 18:30, con ritrovo davanti al Municipio di Correggio, si terrà la “Passeggiata alla scoperta dei due nuovi Alberi Monumentali: Platano e Tasso”, occasione per conoscere il patrimonio arboreo di pregio del Comune e approfondire il valore del verde urbano. Durante il percorso sarà presentato il progetto di aggiornamento dell’elenco delle Alberature di pregio, a cura della ricercatrice Eleonora Clò del Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Dal 23 maggio al 14 giugno, nel Salone degli Arazzi del Museo Il Correggio, sarà visitabile la mostra “Animali di carta”, dedicata alle pubblicazioni illustrate dell’Ottocento provenienti dai fondi antichi della Biblioteca Storica: tavole incise, racconti morali e rappresentazioni del mondo animale offriranno al pubblico un percorso tra fascicoli, animali e immaginazione.

Lunedì 25 maggio alle ore 18.15, all’Oasi di Budrio in via Imbreto, è in programma la “Passeggiata all’Oasi di Budrio e Concorso Snap in Nature”, un pomeriggio immerso nella natura tra biodiversità e creatività. Durante l’iniziativa sarà presentato il progetto LIFE NatConnect2030 e si svolgerà una passeggiata guidata con esperti del territorio; i partecipanti durante l’iniziativa potranno inoltre prendere parte al concorso fotografico “Snap in Nature”.

Venerdì 5 giugno, dalle ore 9 alle 13, con ritrovo al Palasport D. Pietri, si svolgerà l’incontro “Gestire il verde pubblico tutelando la biodiversità” con LIFE NatConnect2030, rivolto ad amministratori e tecnici pubblici per condividere strumenti e buone pratiche nella gestione sostenibile del verde urbano. Sono previste visite al Parcheggio Bosco, al Parco della Memoria e all’Albero Habitat del Parco Enzo Biagi, oltre a un confronto tecnico sulle strategie di integrazione della biodiversità nella gestione ordinaria del territorio. L’evento è patrocinato dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emila e da Anci Emila Romagna.

Martedì 9 giugno alle ore 18:30, all’Albero Habitat nel Parco Enzo Biagi, si terrà la “Presentazione Albero Habitat”, dedicata al progetto sperimentale che trasforma un albero in un piccolo spazio vivo per la natura, capace di riportare biodiversità, bellezza ed equilibrio negli ambienti urbani.

“Educare all’ambiente significa educare alla vita di comunità: conoscere il territorio, comprenderne la fragilità e il valore, imparare a rispettarlo e a prendersene cura insieme”, sottolinea l’assessore all’Ambiente Giovanni Viglione. “Con il Festival della Biodiversità vogliamo offrire ai cittadini occasioni concrete di conoscenza e partecipazione, perché la tutela dell’ambiente non sia percepita come un tema astratto, ma come una scelta quotidiana che migliora la qualità della vita di tutti e rafforza il senso di appartenenza alla nostra città”.

Tutte le iniziative sono promosse dal Comune di Correggio patrocinate da Comuni Virtuosi e WWF Emilia Romagna con il contributo dei partner del territorio come le Guardie Ecologiche Volontarie, Legambiente, Lipu e Foreste Per Sempre oltre alla collaborazione di esperti dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Sono pensate per coinvolgere cittadini, famiglie, scuole, tecnici e amministratori in un percorso comune di educazione, cura e responsabilità ambientale.