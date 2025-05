CUS MO.RE ai Campionati Nazionali Universitari di Pallavolo Femminile e Pallacanestro

Campionati Nazionali Universitari – Pallavolo Femminile ai quarti di finale

Due partite in un giorno per le nostre ragazze del CUS MO.RE, protagoniste di una giornata intensa ad Ancona.

La mattinata si è aperta con la sfida contro il CUS Torino. Gara difficile e combattuta, in cui le nostre ragazze hanno lottato punto su punto. Torino ha poi chiuso 2-1, ma le nostre atlete hanno dimostrato carattere e determinazione.

Nel pomeriggio, la risposta è stata eccezionale. Contro il CUS Catania, vittoria netta per 2-0 (parziali 25/13 – 25/14) e accesso ai quarti di finale, in programma domani alle ore 16 contro le campionesse in carica del CUS Bologna.

Fondamentale il super tifo della delegazione UNIMORE: dagli atleti del calcio, volley maschile, basket e rugby, tutti sugli spalti a sostenere le ragazze. Un esempio perfetto di spirito di squadra e appartenenza!

Campionati Nazionali Universitari di Pallacanestro – Gara 1

CUS MO.RE 68 – CUS Verona 77

Esordio intenso per il CUS MO.RE nella prima gara dei CNU di Pallacanestro contro una solida formazione del CUS Verona. La partita è stata equilibrata per lunghi tratti, con i nostri ragazzi protagonisti di buone giocate e di una prestazione generosa su entrambi i lati del campo.

Il CUS Verona si dimostra squadra organizzata e concreta, ma i nostri atleti non si tirano indietro: Frediani (20 punti) e Nasuti (18) guidano l’attacco con determinazione, ben supportati da Saccone (8), Mariani (7) e Campedelli (5). Buoni spunti anche da parte di Grisendi, Pastorelli e Capiluppi.