Il 1° maggio a Carpineti “Gelati, Giardini e Frutteti in festa”

Carpineti da Vivere con il Comune di Carpineti ha organizzato con la collaborazione delle attività e associazioni del territorio, una giornata dedicata al verde con un mercato di fiori e piante e un laboratorio a cielo aperto per grandi e piccini.

Tantissime le iniziative che si alterneranno tutto il giorno che permettano al visitatore di divertirsi, imparare e concedersi anche qualche golosità. Durante la giornata si troveranno mercatini di artigiani, operatori dell’ingegno, stand piante e fiori, prodotti tipici e punti ristoro, pet gelato, gelati alla verdura e frutta.

Nel dettaglio:

Associazione Proloco Marola: Laboratori sul verde

Agricola Appennino di Carubbi Emanuele: Ape-Ra d’arte esplora, crea costruisci l’aveare dei tuoi sogni

Gelateria Bar Il Vagabondo: Prepariamo i semifreddi (per bambini), prepariamo la millefoglie (per adulti)

Carpineti da vivere: show cooking con Bianca Maria Bellei di “Fatemi cucinare” su fragole, asparagi – niente scarto

Spettacolo di burattini, bolle, giochi da piazza da terra e tavolo in legno, gara di lego a premi con Fabio Gussetti

Forest & Garden: il prato – tagli, non raccogli ..non vai in discarica, Piccola manutenzione delle attrezzature.

Azienda Agricola l’Orto che non c’è: SeMiPianti laboratorio creativo per realizzare decorazioni di carta riciclata e bombe di semi da far germogliare

Ana Casina Protezione Civile: il fuoco nei boschi giochiamo a spegnere il fuoco

Il filo magico: Un punto tira l’altro

NORD EST VIVAI di Toano: Impariamo a piantumare le piante

Nucleo Carabinieri Forestale di Carpineti: educazione ambientale – laboratori di fauna e flora

Croce Rossa Italiana – Comitato di Carpineti Baiso Cerreto: gioco dei tappi

Istituto Mandela: piantarole e…

Punti ristoro con Scarpazzone di Carpineti, gnocco fritto, salumi, cappelletti, carne grigliata, piatti di formaggi e miele, gelati vari gusti anche per animali, rose del deserto, burger vegetariani e le bruschette al peperoncino.

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