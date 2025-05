I Vigili del fuoco recuperano uno sciame d’api sui binari della stazione ferroviaria di Reggio Emilia

Ieri pomeriggio intorno alle 17:30 i Vigili del fuoco hanno provveduto al recupero di uno sciame d’api dalla pensilina della stazione ferroviaria di Reggio Emilia, lungo il binario 3. L’operazione ha richiesto l’interruzione, per 15/20 minuti, di parte della linea elettrica di alimentazione dei treni, affinché gli addetti potessero operare in sicurezza, in accordo con RFI e in orario con traffico treni limitato. Sul posto, oltre al personale RFI, anche la Polizia ferroviaria.