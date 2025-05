Turismo sportivo: diffusi i dati Enit, nel 2024 cresce quello dall’estero del +4,7%

“Numeri che confermano la qualità dell’offerta turistica emiliano-romagnola. Il miglior viatico per questa stagione che sta per entrare nel vivo dopo l’ottima anteprima legata ai ponti di primavera. Ci sono tutte le condizioni per confermare e migliorare i risultati del 2024 che si è chiuso con un aumento complessivo delle presenze del 3,6% rispetto al 2023. Un risultato ottenuto anche grazie ai grandi eventi sportivi che rendono l’Emilia-Romagna una meta sempre più attrattiva in Italia e all’estero”.

Così l’assessora regionale al Turismo, commercio e sport, Roberta Frisoni, commenta i dati diffusi oggi da Enit sul turismo sportivo in Italia, in crescita del 4,7% nel 2024, con 556mila viaggiatori internazionali e quasi 2 milioni (1 milione 992mila) pernottamenti, +8,7% rispetto al 2023.

“I dati Enit – prosegue Frisoni- confermano che la strada intrapresa ormai da alcuni anni dalla nostra regione è quella giusta: sono sempre di più le persone, anche dall’estero, che scelgono di abbinare un periodo di riposo alla possibilità di praticare il proprio sport preferito o di seguire grandi manifestazioni sul territorio”.

“Siamo sempre più una Sport Valley internazionale- aggiunge l’assessora-. Basti pensare che, tra gli eventi di maggior richiamo nel 2024, il ⁠ Tour de France ha coinvolto oltre 1,4 milioni di spettatori, di cui più di 75mila provenienti dall’estero che hanno pernottato in media 5,8 notti sul territorio. Così come la Formula 1, con oltre 200 mila spettatori complessivi, e un pernottamento medio degli stranieri di 3,1 notti e i ⁠ World Skate Games, con circa 120mila persone complessive di pubblico, di cui il 21% stranieri, che in media hanno pernottato 3,2 notti. Risultati netti ed evidenti che sottolineano quanto il binomio sport e turismo faccia bene alla nostra regione”.