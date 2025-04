La difesa dell’Europa In occasione della Giornata dell’Europa, la presentazione del libro di Antonio Missiroli

Il 9 maggio si celebra la Giornata dell’Europa, ricorrenza che commemora la dichiarazione Schuman del 1950, atto fondativo del processo di integrazione che ha dato origine all’attuale Unione europea. Un anniversario che quest’anno acquista un significato particolare, segnando i 75 anni da quel momento cruciale nella storia del nostro continente.

Per l’occasione, lunedì 5 maggio alle ore 20.30, il Castello ospita la presentazione del volume La difesa dell’Europa. Chi garantisce la difesa del continente?, scritto da Antonio Missiroli, docente presso Sciences Po di Parigi e SAIS Europe di Bologna, il campus europeo della School of Advanced International Studies della Johns Hopkins University.

Nel libro, Missiroli affronta il tema della sicurezza europea, esaminando le profonde trasformazioni geopolitiche degli ultimi anni, il ruolo dell’Unione Europea e della NATO, e le sfide che attendono il continente in un contesto internazionale sempre più instabile, anche attraverso l’analisi delle lezioni apprese dai conflitti più recenti. Il volume ripercorre oltre settant’anni di storia, dal 1949 a oggi, tra crisi globali, mutamenti istituzionali e ridefinizioni strategiche, il tutto per rispondere a una domanda cruciale: “Chi potrà, o dovrà, garantire la sicurezza e la difesa dell’Europa, e come?”. A dialogare con l’autore sarà Federico Covili, Presidente del Centro culturale Francesco Luigi Ferrari di Modena.

Dichiara l’Assessore all’Europa Giulia Bosi: “Celebrare la Giornata dell’Europa significa anche riflettere sul presente e sul futuro dell’Unione europea, soprattutto in un momento in cui le relazioni internazionali sono sempre più centrali. Occasioni come questa offrono alla cittadinanza strumenti per comprendere meglio le dinamiche internazionali e il ruolo che l’Europa può e deve avere nello scenario globale”.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.