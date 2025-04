Incidente al laboratorio di chimica Unibo: una simulazione per promuovere la sicurezza

È una giornata come tante in un laboratorio di chimica dell’Università di Bologna. Andrea, un giovane dottorando, deve concludere un esperimento, ma gli resta poco tempo. Il docente responsabile, Fabrizio, è impegnato in riunione. Il dottorando non può aspettare: manipola i reagenti senza badare alle procedure corrette e senza dispositivi di protezione. È così che arriva l’incidente, e il gas nocivo che si sprigiona dalla reazione chimica finisce per intossicare anche Carlo, il tecnico del laboratorio intervenuto per prestare i primi soccorsi.

La vicenda, ipotetica ma possibile, è stata messa in scena questa mattina da tre formatori-attori in un laboratorio nel Plesso del Navile dell’Alma Mater, in occasione della Giornata internazionale della salute e sicurezza sul lavoro. Una simulazione a cui ha assistito un gruppo di studenti del Laboratorio di Chimica Organica, guidato dalla professoressa Arianna Quintavalla.

Cos’è andato storto? Quali sono stati gli errori commessi? Quali le dimenticanze e le procedure scorrette? A rispondere sono stati proprio le e gli studenti, confermando che la sicurezza sul lavoro non deve mai essere sottovalutata e che la consapevolezza dei rischi è fondamentale per prevenire incidenti. Garantire un ambiente di lavoro sicuro e protetto è un impegno quotidiano per il quale è fondamentale la collaborazione tra studenti, tecnici e docenti.

Per l’Università di Bologna, infatti, tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro significa soprattutto avere cura, cura di sé stessi e degli altri, delle relazioni, del posto di lavoro sia fisico che mentale. Da qui nasce l’idea di celebrare la Giornata internazionale della salute e sicurezza sul lavoro con una dimostrazione pratica di cosa può succedere se non si presta abbastanza attenzione alla sicurezza.

Promossa dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), la Giornata Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro si celebra in tutto il mondo il 28 aprile per sensibilizzare governi, aziende e lavoratori sull’importanza della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Per l’Alma Mater questa giornata è una tappa di un percorso sui temi della sicurezza che prosegue per tutto l’anno con appuntamenti specifici. Un altro momento centrale sarà a fine ottobre, in occasione della Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, che l’Università di Bologna celebra con “Sìcura“, un programma di incontri, eventi e momenti formativi pensati per promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro.