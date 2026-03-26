Apre la sesta edizione del bando Bologna Game Farm

Al via l’edizione 2026 del bando per lo sviluppo di videogiochi Bologna Game Farm, l’acceleratore pubblico per il settore videoludico ideato e coordinato dal Comune di Bologna e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna.

Focalizzata esclusivamente su scala regionale, la sesta edizione del bando è aperta a imprese, liberi professionisti e per la prima volta anche ad associazioni e persone fisiche. Questo per poter intercettare l’enorme ricchezza creativa e progettuale di professionisti, studenti e appassionati che compongono l’ecosistema gaming dell’Emilia Romagna di cui si

sono potute apprezzare varietà e interesse durante le numerose giornate di accelerazione aperte al pubblico delle scorse edizioni.

Il bando 2026: un orizzonte biennale per un percorso a due fasi

La prima parte di Bologna Game Farm si svolgerà da maggio a ottobre 2026 e accompagnerà un massimo di otto progetti attraverso un programma di pre-accelerazione finalizzato allo sviluppo di una vertical slice professionale; un pitch e deck di presentazione; un piano di budget per lo sviluppo del videogioco e una concreta strategia di pubblicazione.

La seconda fase del percorso si svolgerà nel 2027 e avrà l’obiettivo di affiancare due team, che verranno selezionati al termine del programma di pre-accelerazione, nello sviluppo vero e proprio del videogioco e nella relativa strategia di pubblicazione. I due team selezionati riceveranno un contributo a fondo perduto in regime de minimis di 15.000 euro ciascuno per la produzione e il rilascio sul mercato dei rispettivi videogiochi.

Come nelle scorse edizioni, la sede delle attività di pre – accelerazione di Bologna Game Farm sarà lo spazio delle Serre di ART-ER ai Giardini Margherita, dedicato a startup innovative e hub dell’ecosistema regionale a supporto della creazione d’impresa.

Durante il programma di pre-accelerazione si svolgeranno alcune giornate “aperte” e Open Day, in modo da condividere alcuni momenti di mentoring altamente professionalizzanti con tutto l’ecosistema gaming dell’Emilia Romagna.

Come partecipare al bando 2026

Per partecipare alla selezione degli otto progetti che accederanno al percorso di pre-accelerazione sarà necessario presentare un prototipo di videogioco B2C, anche a un livello embrionale di sviluppo.

La domanda di partecipazione dovrà essere completata in ogni sua parte ed inviata entro e non oltre le ore 13.00 del 29/04/2026.

Durante l’apertura del bando sono previsti due webinar di presentazione con ampio spazio per domande e risposte. Le date degli appuntamenti online verranno comunicate a breve sul sito e sui canali di comunicazione di Bologna Game Farm.

Per accedere al bando consultare:

https://www.comune.bologna.it/amministrazione/concorsi-avvisi-bandi/avvisi-pubblici/bologna-game-farm-sesta-edizione-2026

Per informazioni scrivere a: info@bolognagamefarm.com