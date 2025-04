Ciclovia del mito, implementati due tratti a Fiorano

A Fiorano Modenese sono stati implementati due nuovi tratti del percorso ciclopedonale lungo la ciclovia del Mito che collega i due musei dedicati alla Ferrari in un itinerario di 21 chilometri tra Modena e Maranello.

In particolare è stato realizzato un attraversamento nel tratto urbano che parte dall’innesto di via Viazza I Tronco con la rotatoria sulla via Giardini a Ubersetto, ed è stato realizzato un nuovo tratto lungo circa 600 metri tra via Canaletto fino alla via Giardini, a ridosso del ponte sulla strada provinciale Pedemontana (in adiacenza al circuito prove di Ferrari), consentendo una migliore fruizione del percorso, sia in termini di transitabilità che di sicurezza.

Il collegamento ciclabile attraverso i Comuni di Modena, Formigine, Fiorano e Maranello, collega un’area abitata da quasi 250 mila cittadini, da percorrere in bicicletta o a piedi, con una segnaletica dedicata e un nuovo logo che caratterizzerà il tracciato della cosiddetta Ciclovia del Mito.

La ciclovia del Mito sarà poi connessa alla rete infrastrutturale regionale e nazionale come ad esempio la Ciclovia del Sole, implementando l’offerta di turismo “dolce” del territorio.