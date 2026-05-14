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Mercoledì a San Felice una messa per commemorare le vittime del sisma

Bassa modeneseSan Felice sul Panaro
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Mercoledì 20 maggio a San Felice sul Panaro, presso la chiesa parrocchiale di piazza Italia, alle 18.30, si svolgerà una messa in occasione del 14° anniversario del sisma del 2012, per ricordare le vittime del terremoto. I cittadini sono invitati a intervenire. L’iniziativa è del Comune di San Felice.

















Redazione 1

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