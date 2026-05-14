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Edizione record per la XVII edizione del “Trofeo del Tricolore”

Reggio EmiliaSportNuoto
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In gara 32 società con 905 atleti provenienti da tutta Italia, 27 medaglie per la squadra reggiana

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Edizione da record per numero di presenze alla 17ª edizione del “Trofeo del Tricolore”, che ha registrato 3125 gare disputate, coinvolgendo 905 atleti e 32 società provenienti da tutta Italia. Da segnalare la presenza in gara dell’atleta Giulia Gabbrielleschi, classe 1996, tesserata Fiamme Oro e Nuotatori Pistoiesi, oro europeo e argento mondiale nelle specialità del nuoto in acque libere.

L’evento, organizzato da Reggiana Nuoto, a carattere interregionale e riservato alle categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Senior, si è svolto il fine settimana scorso, sabato 9 e domenica 10 maggio, presso la piscina comunale coperta di via Melato 2, a Reggio Emilia, in vasca da 50 m. Stefania Bondavalli, assessore a Economia urbana e sport, ha portato i saluti da parte dell’amministrazione comunale.

Il team reggiano ha raggiunto ottimi piazzamenti, conquistando 27 medaglie in diverse categorie. Tra gli atleti granata si sono distinti in modo particolare: Angelica Morini, oro nei 50 e 100 farfalla, argento nei 100 dorso (Assoluti); Simone Ficarelli, oro nei 200 misti, argento nei 100 e 200 rana (Assoluti); Riccardo Stocchetti, oro nei 50 sl (Assoluti); Filippo Caffarri, argento nei 200 dorso e negli 800 sl (Assoluti); Alessandro Neri, bronzo nei 100 stile libero e nei 200 rana (Assoluti); Sebastian Manfredi, bronzo nei 100 dorso e nei 50 sl (Assoluti); Gianpaolo Benelli, oro nei 100 e argento nei 50 sl (Juniores); Mattia Campanale, argento nei 100 e nei 200 rana (Juniores); Matteo Galeotti, bronzo nei 100 e nei 200 sl (Juniores); Alessio Savinelli, bronzo nei 100 sl (Juniores); Beatrice Tarasconi, bronzo nei 200 sl (Juniores); Federico Zini, oro nei 50 e argento nei 100 rana (Ragazzi); Bernardi Leonardo, argento nei 50 e nei 100 dorso, bronzo nei 200 (Ragazzi); Camilla Longo, bronzo nei 50 (Ragazzi).

Due giornate intense, piene di sport, energia, emozioni e condivisioni. “È stata una due giorni di gare molto intensa – commenta il direttore sportivo e organizzatore della gara, Filippo Barbacini -. Sono molto soddisfatto della buona riuscita della manifestazione, dal punto di vista logistico e organizzativo è andato tutto per il meglio. Un ringraziamento speciale va ai numerosi volontari dello staff di Reggiana Nuoto che hanno reso possibile tutto ciò”.

















Redazione 1

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