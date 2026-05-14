Edizione record per la XVII edizione del “Trofeo del Tricolore”

Edizione da record per numero di presenze alla 17ª edizione del “Trofeo del Tricolore”, che ha registrato 3125 gare disputate, coinvolgendo 905 atleti e 32 società provenienti da tutta Italia. Da segnalare la presenza in gara dell’atleta Giulia Gabbrielleschi, classe 1996, tesserata Fiamme Oro e Nuotatori Pistoiesi, oro europeo e argento mondiale nelle specialità del nuoto in acque libere.

L’evento, organizzato da Reggiana Nuoto, a carattere interregionale e riservato alle categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Senior, si è svolto il fine settimana scorso, sabato 9 e domenica 10 maggio, presso la piscina comunale coperta di via Melato 2, a Reggio Emilia, in vasca da 50 m. Stefania Bondavalli, assessore a Economia urbana e sport, ha portato i saluti da parte dell’amministrazione comunale.

Il team reggiano ha raggiunto ottimi piazzamenti, conquistando 27 medaglie in diverse categorie. Tra gli atleti granata si sono distinti in modo particolare: Angelica Morini, oro nei 50 e 100 farfalla, argento nei 100 dorso (Assoluti); Simone Ficarelli, oro nei 200 misti, argento nei 100 e 200 rana (Assoluti); Riccardo Stocchetti, oro nei 50 sl (Assoluti); Filippo Caffarri, argento nei 200 dorso e negli 800 sl (Assoluti); Alessandro Neri, bronzo nei 100 stile libero e nei 200 rana (Assoluti); Sebastian Manfredi, bronzo nei 100 dorso e nei 50 sl (Assoluti); Gianpaolo Benelli, oro nei 100 e argento nei 50 sl (Juniores); Mattia Campanale, argento nei 100 e nei 200 rana (Juniores); Matteo Galeotti, bronzo nei 100 e nei 200 sl (Juniores); Alessio Savinelli, bronzo nei 100 sl (Juniores); Beatrice Tarasconi, bronzo nei 200 sl (Juniores); Federico Zini, oro nei 50 e argento nei 100 rana (Ragazzi); Bernardi Leonardo, argento nei 50 e nei 100 dorso, bronzo nei 200 (Ragazzi); Camilla Longo, bronzo nei 50 (Ragazzi).

Due giornate intense, piene di sport, energia, emozioni e condivisioni. “È stata una due giorni di gare molto intensa – commenta il direttore sportivo e organizzatore della gara, Filippo Barbacini -. Sono molto soddisfatto della buona riuscita della manifestazione, dal punto di vista logistico e organizzativo è andato tutto per il meglio. Un ringraziamento speciale va ai numerosi volontari dello staff di Reggiana Nuoto che hanno reso possibile tutto ciò”.