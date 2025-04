Scandiano, immortalato dalle telecamere mentre compie un secondo furto al supermercato

Si è recato per due giorni consecutivi all’interno del supermercato Conad di Scandiano, il primo giorno dopo aver asportato diversi generi alimentari, li occultava all’interno del suo zaino e usciva oltrepassando le casse senza pagare. L’illecita condotta è stata documentata dalle telecamere di videosorveglianza del supermercato. Il giorno dopo asportava altri generi alimentari per un valore di 150 euro e sempre occultandoli all’interno dello zaino, oltrepassava le casse senza pagare, venendo questa volta immediatamente bloccato dall’addetto alla sicurezza.

Giungevano sul posto i militari della Tenenza di Scandiano, allertati dai dipendenti del supermercato, i quali acquisivano le prime informazioni testimoniali ed identificavano il presunto responsabile che restituiva la refurtiva. Le successive indagini svolte dai militari a seguito della denuncia presentata da un responsabile del supermercato, supportate dal sistema di videosorveglianza, permettevano di acquisire elementi di presunta responsabilità a carico del presunto reo. Per questi motivi con l’accusa di furto aggravato e continuato i carabinieri della tenenza di Scandiano hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano, un 40enne foggiano, domiciliato nel comprensorio ceramico reggiano. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.