Mirandola si conferma “Comune Ciclabile” con quattro Bike Smile

Il Comune di Mirandola è stato premiato, per il terzo anno consecutivo, con il titolo di “Comune Ciclabile” con ben 4 Bike Smile da parte di FIAB nell’iniziativa pensata per premiare i comuni italiani che promuovano la mobilità sostenibile e l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto. Il premio è stato ritirato dal Assessore alla Mobilità e alla Viabilità Luca Carafoli in occasione della cerimonia organizzata all’interno del Convegno pubblico “Città, territorio, mobilità attiva” che si è svolto a Parma.

Il riconoscimento rappresenta il frutto dell’impegno continuo e delle politiche adottate dal Comune di Mirandola per favorire la ciclabilità e la mobilità alternativa. Grazie ad infrastrutture sempre più accoglienti per i ciclisti, unite ad una campagna di sensibilizzazione, Mirandola si conferma un esempio virtuoso di cittadina attenta all’ambiente e alla qualità della vita dei propri cittadini. Un traguardo raggiunto grazie anche ai tanti progetti di educazione alla sostenibilità realizzati dal Comune con il supporto del CEAS “La Raganella”, in tutte le scuole di ogni ordine scolastico.

“Essere premiati per il terzo anno consecutivo rappresenta una grande soddisfazione per Mirandola e un motivo di orgoglio che condividiamo con tutta la nostra comunità. Questo riconoscimento – afferma l’Assessore Luca Carafoli – non è solamente la conferma dei progressi che abbiamo fatto nel promuovere la ciclabilità, ma si traduce in un potente stimolo a fare ancora meglio . Siamo determinati a proseguire su questa strada, potenziando ulteriormente le infrastrutture e le politiche rivolte alla mobilità sostenibile. Puntiamo con forza alla quinta Bike Smile: sarebbe un traguardo straordinario e un meritato riconoscimento per gli uffici e le associazioni tra le quali Fiab Modena che, con grande impegno, hanno lavorato per trasformare Mirandola negli anni in un vero e proprio Comune Ciclabile”.

Mirandola, che da anni sta lavorando per rendere la propria città sempre più sostenibile e a misura di ciclista, ha visto crescere il numero di percorsi ciclabili e iniziative dedicate ai cittadini. Un impegno posto in essere con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e migliorare la qualità della vita urbana.