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Trump “Se l’Iran non fa un accordo passerà momenti molto brutti”

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Trump “Se l’Iran non fa un accordo passerà momenti molto brutti”

ROMA (ITALPRESS) – L’Iran farebbe meglio a trovare un accordo, altrimenti passerà momenti molto brutti”. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, in un’intervista telefonica alla tv francese Bfmtv. “Hanno interesse a concluderlo”, ha poi aggiunto.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

















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