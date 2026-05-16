Emergenza in centro a Modena, aggiornamento ore 21.30

In relazione all’evento occorso oggi pomeriggio a Modena si precisa quanto segue.

Sono due le persone ricoverate all’Ospedale Maggiore di Bologna, entrambe in Rianimazione in prognosi riservata: una donna di 55 anni si trova in condizioni critiche ed è in pericolo di vita; il secondo paziente, un uomo di 55 anni, presenta diversi traumi, è in condizioni gravi ma stabili.

Si trovano ricoverati a Baggiovara:

una donna di 69 anni, giunta in codice 3, attualmente in sala operatoria, in condizioni estremamente gravi; una donna di 53 anni, arrivata in codice 3, è attualmente in sala operatoria in gravi condizioni. Per entrambe la prognosi è riservata.

È infine giunto un uomo italiano di 59 anni, in codice 2, con trauma al polso.

Si trovano al Policlinico di Modena:

Donna del 2004, codice 1. Trauma cranico (22 anni)

Uomo del 1996, codice 1. Attacco di panico (30 anni)

Uomo del 1979, codice 1. Ferita da taglio (47 anni)

La situazione è gestita in stretto coordinamento tra il sistema sanitario e la Prefettura.