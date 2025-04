Un giorno da baby carabinieri per i bambini della materna San Giuseppe di Scandiano

Una giornata trascorsa a osservare da vicino come si muovono e come operano i carabinieri del loro paese, direttamente nel loro «quartier generale», la tenenza dei Carabinieri di Scandiano. Questa è stata l’esperienza che hanno vissuto una trentina di bambini della scuola materna San Giuseppe di Scandiano organizzata nel contesto del “Progetto Legalità” posto in essere dalle insegnanti della classe.

I bambini accompagnati da tre insegnanti hanno visitato nella mattina di oggi la tenenza di Scandiano che, per la circostanza, ha aperto le porte ai piccoli che, curiosi, hanno fatto moltissime domande ai militari. Dopo i saluti del comandante della tenenza Tenente Valerio Scatoletti la visita è iniziata con gli alunni che sono stati accompagnati in diversi ambienti, in modo tale da poter mostrare loro direttamente le molteplici attività istituzionali svolte quotidianamente dai carabinieri.

Hanno avuto modo anche di ricevere i saluti dalla centrale operativa dei Carabinieri di Reggio Emilia che per l’occasione si è collegata con la Tenenza dei carabinieri di Scandiano. Nel cortile i bambini hanno potuto osservare i mezzi dei Carabinieri. Nell’occasione sono anche intervenuti i carabinieri della specialità forestale che hanno spiegato ai piccoli i loro compiti a tutela dell’ambiente. Numerose sono state le domande che i bambini hanno rivolto ai carabinieri alcuni dei quali hanno voluto provare le manette per i “cattivi”.

Al termine della visita dato anche il periodo pasquale ai piccoli i carabinieri hanno dato un ovetto di cioccolato.