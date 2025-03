Infanzia Si-cura: al via un percorso dedicato a futuri genitori e a chi si occupa di bambini fino a 3 anni

Si terrà a partire dall’8 aprile, presso il Centro per le famiglie di Casinalbo (via Landucci 1), una serie di incontri dedicati a futuri genitori e a coloro che si occupano di bambini fino a 3 anni, per approfondire tematiche relative alla sicurezza dei piccoli nelle diverse fasi di crescita.

Gli appuntamenti avranno le seguenti tematiche specifiche: l’8 aprile, alle 17.30 si parlerà delle tecniche di disostruzione delle vie aeree, il 15 aprile, alla stessa ora, di sicurezza in ambiente domestico e primo soccorso, il 20 maggio, alle 17, del rischio come opportunità.

L’8 maggio alle 17 ci si sposta in piazza Ravera per un laboratorio sulla sicurezza stradale.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione al numero 059 416106 o scrivendo a: centroperlefamiglie.formigine@distrettoceramico.mo.it. È possibile richiedere la presenza di un mediatore linguistico-culturale segnalandolo al momento dell’iscrizione.

L’iniziativa è organizzata dal Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico, dall’Azienda USL di Modena, dall’Ospedale di Sassuolo, dai Pediatri di Libera Scelta e dalla Polizia Locale del Comune di Formigine.