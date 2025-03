89 enne ferito in una azienda agricola di Cogruzzo

Questa mattina, intorno alle ore 7.30, i militari della stazione carabinieri di Castelnovo Sotto sono intervenuti in località Cogruzzo di Castelnovo Sotto, presso gli stabilimenti di un’azienda agricola dove veniva segnalato a terra un 89enne titolare dell’azienda trovato dal fratello e un dipendente. Sul posto si accertava l’89enne, per cause al vaglio da parte della Medicina del Lavoro che procede, rovinava a terra sbattendo la testa tanto da riportare un importante trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e il personale di Medicina del Lavoro.

L’infortunato è stato trasportato all’ospedale Santa Maria Nuova, dove è attualmente ricoverato. Le sue condizioni, gravi, sono al vaglio dei sanitari. Le indagini sull’accaduto sono condotte dal Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) di Reggio Emilia, in collaborazione con i Carabinieri della Stazione di Castelnovo Sotto.