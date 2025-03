Reggio Emilia: SETA presenta i primi autobus full electric per il trasporto pubblico urbano

Sono pronti ad entrare in servizio sulle linee del trasporto pubblico urbano di Reggio Emilia i primi 3 autobus full-electric acquistati da SETA grazie ad uno stanziamento di 8 milioni di euro di fondi PNRR, assegnati al Comune dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A questi primi tre E-bus ne seguiranno altri 8 entro giugno 2026, per un totale di 11 nuovi autobus ad impatto ambientale zero. I nuovi mezzi full-electric contribuiranno così a migliorare la qualità dell’aria nell’ambito urbano più densamente popolato e frequentato del capoluogo reggiano, e saranno alimentati presso la nuova stazione di ricarica ultra-rapida che SETA ha realizzato presso il deposito aziendale di via del Chionso.

I nuovi mezzi full-electric MAN Lion’s City 12E sono la versione a trazione elettrica dei 48 bus ibridi a metano Euro 6 che circolano ogni giorno sulla rete urbana di Reggio Emilia. Anche nel modello ad impatto zero sono caratterizzati da importanti elementi di innovazione tecnologica: il loro arrivo costituisce un’ulteriore tappa nel percorso di rinnovamento della flotta e di progressiva ma costante decarbonizzazione del servizio di trasporto pubblico erogato nei tre bacini provinciali serviti (oltre a Reggio Emilia, SETA opera anche a Modena e Piacenza).

I nuovi mezzi SETA ad impatto zero sono stati presentati ufficialmente questa mattina presso la sede aziendale di Reggio Emilia: oltre al Presidente Alberto Cirelli erano presenti Carlotta Bonvicini (Assessora alla Mobilità del Comune di Reggio Emilia), Giorgio Zanni (Presidente della Provincia di Reggio Emilia) e Paolo Dallasta (Presidente dell’Assemblea dei Soci di Agenzia per la Mobilità di Reggio Emilia).

“Oggi è un giorno importante per il trasporto pubblico reggiano: dopo aver completamente rinnovato, tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, il parco mezzi urbano (con l’eliminazione dei vecchi bus alimentati a gasolio o Gpl e la loro sostituzione con nuovi veicoli ibridi a metano), ora SETA compie un ulteriore passo all’insegna della sostenibilità introducendo mezzi a trazione completamente elettrica. Sono certo che saranno apprezzati da chi utilizza quotidianamente il bus per i propri spostamenti in città. Tutto questo è reso possibile da un consistente Piano aziendale degli investimenti, che per il triennio 2024-2026 ammonta a quasi 76 milioni di euro, di cui 20 a carico di SETA e 56 coperti da contributi nazionali a favore di Regione e Comuni. Si tratta di un Piano poderoso che consentirà di rinnovare complessivamente circa 210 mezzi (di cui circa 60 per Reggio Emilia), decisamente impegnativo per l’azienda dal punto di vista finanziario ma che renderà più ecologico, confortevole ed attrattivo il servizio di trasporto pubblico offerto ai cittadini” ha commentato con soddisfazione Alberto Cirelli, Presidente di SETA.

“Reggio Emilia è sempre stata all’avanguardia nella mobilità elettrica: la scelta dell’Amministrazione, fatta nel 2022, di destinare i fondi europei all’acquisto di questi nuovi E- bus conferma questa visione e pone le basi per un’ulteriore incremento di mezzi ad impatto zero per il trasporto pubblico urbano” ha dichiarato Carlotta Bonvicini, che ha aggiunto: “Sarà la linea 6 quella sulla quale verranno immessi in servizio, già dalla prossima settimana: questa linea attraversa il centro storico, la presenza di mezzi ad impatto zero costituisce un segnale del contributo alla sostenibilità che vogliamo dare in favore del cuore pulsante della nostra città. L’elettrico non caratterizza soltanto il trasporto pubblico attuale ma guardiamo già al futuro, quando anche il servizio Minibù potrà essere realizzato con questa modalità ecologica”.

Per il Presidente della Provincia Giorgio Zanni “Le strategie che definiscono e puntano a sviluppare il servizio di trasporto pubblico vedono lavorare assieme il Comune capoluogo e gli altri 41 Comuni reggiani, oltre a SETA ed all’Agenzia per la Mobilità. Anche la flotta extraurbana è interessata da un cospicuo intervento di rinnovamento da parte di SETA: l’immissione in servizio di nuovi mezzi, più ecologici, sicuri e confortevoli, l’attivazione di nuovi sistemi digitali di pagamento delle corse e l’implementazione dei sistemi di videosorveglianza (ricordo che l’intera flotta SETA di Reggio Emilia ne è provvista grazie a specifiche risorse stanziate dalla Provincia) costituiscono azioni concrete di miglioramento dell’offerta, che è la carta migliore per incentivare sempre più l’uso del servizio da parte dei cittadini”.

“Viviamo una fase di costanti mutamenti sociali e politici, e come amministratori locali dobbiamo lavorare e confrontarci per adeguare anche la mobilità pubblica alle esigenze dei nostri territori. Avere una società come SETA, che effettua importanti investimenti per migliorare il servizio e ridurne l’impatto ambientale, costituisce un elemento fondamentale ed una garanzia per le politiche che vogliamo portare avanti a favore delle nostre comunità” ha dichiarato Paolo Dallasta.

NUOVI MEZZI MAN LION’S CITY 12E: CARATTERISTICHE TECNICHE

Gli E-bus Lion’s City 12E sono prodotti da MAN Truck & Bus (Gruppo Volkswagen), uno dei principali produttori di veicoli commerciali a livello europeo. Gli 11 mezzi acquistati da SETA sono configurati in allestimento urbano a 3 porte ed hanno una lunghezza di 12 metri. Il loro layout interno, studiato per facilitare la movimentazione a bordo, permette di accogliere fino a 79 passeggeri di cui 29 con posto a sedere, oltre a disporre di una postazione attrezzata per ospitare passeggini o carrozzine ad uso di utenti con disabilità motorie.

Il pianale, integralmente ribassato su tutte le 3 ampie porte di accesso, favorisce le operazioni di salita e discesa dei passeggeri anche con problemi di deambulazione. La trazione è assicurata da una catena cinematica integralmente elettrica, in grado di azzerare totalmente le emissioni di inquinanti emessi dal veicolo durante la marcia; anche rumorosità e vibrazioni sono drasticamente ridotte, assicurando comfort di bordo superiore a quello dei veicoli endotermici di analoghe dimensioni. L’autonomia è di circa 300 Km, assicurata dal pacco batterie “NMC” dalla capacità nominale di 480Kw ricaricabile tramite apposite prese Plug-In, capace di assicurare la copertura del servizio senza dover ricorrere a ricariche durante l’arco della giornata.

Sono dotati dei più moderni sistemi tecnologici di sicurezza: videocamere controllo della marcia e riconoscimento segnali stradali, avvertimento di ostacoli all’interno angolo cieco, mantenimento della carreggiata, visione dall’alto per agevolare la visione nelle manovre di svolta sono solo alcuni dei sistemi a supporto e tutela del conducente, dei passeggeri e degli altri utenti della strada scelti da SETA per questi nuovi mezzi. Non mancano gli ormai consolidati sistemi di geolocalizzazione, l’impianto di climatizzazione integrale a regolazione automatica e ad alta efficienza, la videosorveglianza interna/esterna, il dispositivo per il conteggio automatico dei passeggeri, l’impianto wi-fi di bordo, a cui si aggiungono i sistemi di bigliettazione contactless oltre a diverse prese USB a disposizione dei passeggeri per la ricarica dei propri device.

IMPIANTO DI RICARICA ULTRA-RAPIDA PER BUS ELETTRICI

I nuovi bus elettrici SETA potranno essere ricaricati in modalità ‘overnight’ grazie all’impianto realizzato presso il deposito aziendale di via del Chionso da Kempower (società finlandese specializzata nella produzione di soluzioni di ricarica rapida in corrente continua) in collaborazione con TSG Italia, azienda specializzata nella costruzione di infrastrutture per la mobilità. Sotto la tettoia del terminal A sono stati installati 26 punti di ricarica ultra-rapida Kempower Satellite, ognuno in grado di erogare fino a 180 kW di potenza per veicolo; l’impianto è alimentato da una power unit con una potenza totale di oltre 1200 kW.

La potenza erogata dal sistema Kempower consente una ricarica completa degli e-bus di SETA durante la notte, permettendo così di mantenere inalterati gli orari di servizio giornalieri. Inoltre, i caricabatterie Kempower supportano la condivisione dinamica della potenza, distribuendo l’energia disponibile tra i vari punti di ricarica in base alle esigenze rilevate in tempo reale di ciascun e-bus collegato. A differenza della ricarica statica, che ripartisce equamente la potenza tra i veicoli senza tenere conto del loro fabbisogno effettivo, questa tecnologia ottimizza velocità ed efficienza della ricarica. Kempower e TSG hanno già collaborato a numerosi progetti di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici in tutta Europa, sia per stazioni pubbliche che per flotte aziendali.