Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 05 luglio 2025

Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la Regione, nel pomeriggio tenderanno a svilupparsi rovesci temporaleschi sui rilievi soprattutto nel settore più occidentale e quello romagnolo; non si esclude qualche rapido fenomeno anche sulla pianura nord-orientale. Fenomeni in esaurimento in serata con cielo prevalentemente nuvoloso.

Temperature massime con valori di 36/37 gradi nelle pianure interne, intorno 31/34 nella fascia costiera.

Venti deboli variabili e a regime di brezza sulla costa, con rinforzi e raffiche nel pomeriggio nelle aree interessate dai fenomeni.

Mare poco mosso.