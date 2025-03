CNU Calcio a 5: il CUS MO.RE lotta ma cade a Genova, ora serve l’impresa per le finali

Si è conclusa con una sconfitta per 4-1 la gara d’andata dei Campionati Nazionali Universitari di calcio a 5 tra il CUS MO.RE e il CUS Genova, disputata al Pala Romanzi. Un risultato severo per i ragazzi di mister Checa, protagonisti di una prestazione generosa ma poco concreta sotto porta. Ora, per conquistare l’accesso alle fasi finali, servirà una grande prova nel match di ritorno a Modena.

La sfida si apre con un avvio determinato degli emiliani, che trovano il vantaggio grazie a Verona, abile a sfruttare un corner per insaccare l’1-0. Il CUS MO.RE continua a spingere e costruisce due nitide occasioni da gol, non concretizzate. A metà della prima frazione arriva la reazione di Genova, che pareggia con Bassetti, autore di un preciso diagonale dalla destra, e ribalta il punteggio ancora con Bassetti, letale in contropiede. Prima dell’intervallo, Zanello approfitta di un errore difensivo per firmare il 3-1 e poco dopo sfiora il poker colpendo il palo.

Nella ripresa, gli emiliani alzano il ritmo e prendono d’assedio la porta avversaria. Le occasioni fioccano con Verona, Frontera, Checa e Candeloro, ma il pallone sembra non voler entrare. Nonostante la pressione costante, il CUS Genova resiste e nel finale chiude i conti con il 4-1 su ripartenza.

Ora il CUS MO.RE è chiamato a una grande rimonta nel ritorno, in programma il 19 marzo a Modena. Servirà una vittoria con almeno tre gol di scarto per strappare il pass per le fasi finali dei Campionati Nazionali Universitari. La squadra ci crede e, con il supporto del pubblico di casa, è pronta a giocarsi tutte le sue carte per ribaltare il verdetto dell’andata.