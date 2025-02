“Fra giustizia e legalità nel perseguimento del bene comune”: domani l’incontro con Don Luigi Ciotti presso la Questura di Reggio Emilia

Si terrà domani, giovedì 27 febbraio, alle ore 11:30, presso la Sala “Palatucci” della Questura di Reggio Emilia, il prossimo evento del progetto “Conoscersi per comprendersi: la Polizia tra le persone”.

All’iniziativa vi sarà l’illustre partecipazione di Don Luigi Ciotti, che intratterrà i partecipanti, tra i quali alcuni studenti delle scuole superiori di Reggio Emilia, con un dibattito incentrato sull’importanza della lotta alla criminalità organizzata.

Il titolo dell’incontro, “Fra giustizia e legalità nel perseguimento del bene comune”, infatti, è indicativo della complessità del tema trattato. Indicativa sarà anche la presenza proprio di Don Luigi Ciotti, fondatore dell’associazione “Libera” che, dagli anni novanta ad oggi, è costantemente impegnata nel contrasto alla mafia e ad ogni altra forma di criminalità organizzata.

Come per tutti gli eventi organizzati nell’ambito del progetto “Conoscersi per comprendersi: la polizia tra le persone”, anche in questo la partecipazione è estesa a tutta la cittadinanza. Chiunque voglia partecipare potrà prenotarsi, fino ad esaurimento posti, inviando una mail all’indirizzo questore.re@poliziadistato.it

Anche questo evento verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Questura di Reggio Emilia al seguente link https://www.facebook.com/QuesturadiReggioEmilia.