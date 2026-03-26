Investono pedone per fuggire dopo furto di una borsa nel parcheggio del supermercato a Casalgrande

Alle 11:00 di oggi, 26 marzo, i Carabinieri di Casalgrande sono intervenuti nel parcheggio di un‘attività commerciale situata in via Statale, a seguito di una segnalazione per un furto con destrezza conclusosi con un investimento.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell‘ordine accorse sul posto, due individui non identificati, a bordo di un’utilitaria, hanno sottratto con destrezza la borsa a una donna di 68 anni. Nel tentativo di assicurarsi la fuga, i malviventi hanno investito un uomo di 47 anni, genero della vittima del furto, che aveva cercato di impedire loro di fuggire.

Il personale sanitario del 118 è intervenuto prontamente per prestare soccorso all’uomo investito, il quale è stato successivamente trasferito al Pronto Soccorso di Reggio Emilia. Fortunatamente, le sue condizioni non risultano gravi. La donna vittima del furto, pur visibilmente scossa dall’accaduto, non ha riportato lesioni fisiche.

Nel frattempo, i Carabinieri della stazione di Casalgrande hanno iniziato le indagini raccogliendo le testimonianze dei presenti e acquisendo i primi elementi utili per identificare i responsabili, che si sono dileguati subito dopo l’incidente.