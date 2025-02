A Sassuolo due denunce ed una segnalazione dei carabinieri durante i controlli del territorio

Nella giornata di ieri, 16 febbraio, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno eseguito dei servizi straordinari di controllo del territorio nei comuni del distretto ceramico, nel corso dei quali hanno identificato 166 persone e controllato 100 veicoli.

A Sassuolo, il controllo stradale di un giovane 22enne ha consentito agli operanti il ritrovamento sulla sua autovettura di 4 pastiglie di ecstasy e 7,5 grammi di ketamina, mentre la persona trasportata, una donna di 26 anni, è stata trovata in possesso di un paio di grammi di hashish.

L’uomo pertanto è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre la donna è stata segnalata amministrativamente alla Prefettura di Modena. Sono stati inoltre eseguiti accertamenti finalizzati ad accertare se lo stesso guidava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

In un controllo effettuato in zona stazione ferroviaria di Sassuolo, un 45enne di origine pakistane è stato trovato in possesso di un piccolo coltello. L’arma è stata quindi posta in sequestro e l’uomo denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per porto di armi od oggetti atti ad offendere.