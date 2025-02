Il Dipartimento di Scienze della Vita ospita, lunedì 17 febbraio, il workshop gratuito “More Pharma-Biotech”

Nell’ambito dei progetti POT “Orientare e orientarsi tra le scienze del Farmaco” e PLS “Biologia e Biotecnologie” finanziati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, lunedì 17 febbraio, dalle 9.00 alle 13.00, si terrà il workshop “More Pharma-Biotech”, presso il Dipartimento di Scienze della Vita Unimore (via Campi 103, Modena – Aula U0.3), in presenza e in streaming.

Il workshop gratuito, rivolto principalmente a studenti e studentesse delle scuole superiori e ai loro docenti, è aperto a tutti gli interessati previa registrazione e vedrà l’intervento di giovani ricercatori di Unimore e di rappresentanti del mondo industriale, come il Dr. Fabio Rancati di Chiesi Farmaceutici. Al raggiungimento dei posti disponibili sarà possibile seguire gli interventi in modalità on-line, sempre previa registrazione al link: www.more-pharma-biotech.unimore.it/registrazione-2/.

L’evento è dedicato al tema della stretta connessione tra scuola superiore, università e mondo del lavoro e prevede interventi, alternati da presentazioni su tematiche scientifiche, mirati a stimolare la curiosità e l’interesse dei giovani verso la ricerca applicata, evidenziando la continuità tra il mondo universitario, nei suoi diversi percorsi multidisciplinari e le opportunità nel mercato del lavoro.

Una tavola rotonda con esperti offrirà un momento di approfondimento e favorirà la partecipazione attiva di studenti e studentesse.

Il comitato organizzatore è composto da diverse docenti del Dipartimento di Scienze della Vita (Prof.ssa Maria Paola Costi, Prof.ssa Barbara Ruozi, Prof.ssa Carol Imbriano, Prof.ssa Silvia Franchini, Prof.ssa Elisa Bianchi) e da Dottorandi e Assegnisti Unimore (Dott. Daniele Aiello, Dott. Alessandro Anderlini, Dott.ssa Sabrina Cuoghi, Dott.ssa Giulia Malpezzi, Dott. Tommaso Martinelli, Dott. Alessio Marzoppini, Dott.ssa Arianna Rinaldi, Dott.ssa Sofia Tagliavini, Dott. Lorenzo Tagliazucchi).

Per maggiori informazioni scrivere a: silvia.franchini@unimore.it o elisa.bianchi@unimore.it .