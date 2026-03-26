Viaggio della Legalità, venerdì la proiezione in biblioteca a Castelfranco Emilia

Il 27 marzo alle ore 21, presso la Sala degli Esposti di Castelfranco Emilia, sarà presentato il docufilm “Viaggio della Legalità” – si collegherà peraltro un ospite speciale -, un momento di restituzione alla comunità che nasce dall’esperienza vissuta lo scorso ottobre da una delegazione castelfranchese a Napoli.

Il docufilm ripercorre le tappe più significative di un’esperienza intensa: durante i tre giorni a Napoli, la delegazione ha incontrato realtà e protagonisti di primo piano nel contrasto alla criminalità organizzata, dal procuratore Nicola Gratteri all’impegno di padre Antonio Loffredo nel Rione Sanità, fino al lavoro del maestro Giovanni Maddaloni a Scampia e alla testimonianza di don Maurizio Patriciello. Il progetto, realizzato negli ultimi tre anni, si distingue anche per la sua accessibilità: la partecipazione è infatti gratuita grazie al Fondo degli Amministratori Sotto Tiro, a cui il sindaco Giovanni Gargano accede per le numerose minacce di morte e atti di vandalismo subiti. Per chi non potrà partecipare alla serata, il docufilm sarà trasmesso su TRC Modena domenica 29 marzo alle ore 21.30, con replica domenica 5 aprile alle ore 10.30 e alle 16.00, e su TRC Bologna domenica 29 marzo alle ore 21, con repliche lunedì 6 aprile alle ore 10.30 e alle 13.30.

«Si tratta di un’esperienza che ha lasciato un segno profondo – commenta il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano – perché consente di toccare con mano cosa significhi scegliere ogni giorno la legalità. Vogliamo condividere con la cittadinanza un insieme di comportamenti concreti, individuali e collettivi, che costruiscono comunità più giuste e consapevoli».