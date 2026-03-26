Ceramics of Italy porta nuove soluzioni applicative, collezioni e un ricco programma a Coverings 2026

Ceramics of Italy torna al Las Vegas Convention Center, Nevada, per Coverings 2026 – la più grande fiera internazionale di superfici ceramiche e pietre naturali del Nord America – che si terrà dal 30 marzo al 2 aprile 2026.

Giunta alla sua 36ª edizione, Coverings riunisce la comunità globale del settore per quattro giorni di scoperta, dialogo e ispirazione progettuale, confermandosi un appuntamento fondamentale per architetti, professionisti del design, distributori, sviluppatori immobiliari e progettisti alla ricerca di soluzioni avanzate per le superfici. Organizzato da Confindustria Ceramica, il Padiglione Italiano nella North Hall ospita oltre 50 marchi ceramici italiani, offrendo una visione completa di come la ceramica e il gres porcellanato italiani continuino a spingersi oltre i confini, coniugando estetica, prestazioni, applicazioni e produzione responsabile. Il cuore del padiglione, lo stand Ceramics of Italy (#1345), progettato dallo studio internazionale di architettura HDR, presenta ancora una volta straordinarie collezioni di piastrelle italiane e funge da hub di interazione e socializzazione professionale.

Caratterizzato da un ambiente aperto che favorisce conversazione e connessione, lo stand rappresenta un punto accogliente dove incontrarsi, concedersi una pausa, fare networking e ricaricarsi gustando espresso e pasticceria italiana. I brand che hanno offerto prodotti per l’allestimento, tra cui Appiani, Ceramica Vogue, Cotto d’Este, La Fabbrica, Lea Ceramiche, Mirage, Naxos e Fila Surface Care Solutions, dimostrano le ampie possibilità applicative della ceramica italiana in spazi residenziali, commerciali e pubblici. Lo stand Ceramics of Italy è inoltre punto informativo per annunci relativi a nuove campagne e iniziative, tra cui la nuova campagna di brand “The Fine Art of Living”, insieme a iniziative consolidate come Destination: Cersaie, il programma esclusivo di Ceramics of Italy che invita i professionisti nordamericani a candidarsi per partecipare a CERSAIE, il Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno, in programma a Bologna dal 21 al 25 settembre 2026.

All’interno del Padiglione Italiano, gli espositori mostrano come le superfici ceramiche e in gres porcellanato continuino a evolversi in risposta alle nuove esigenze progettuali, offrendo un’ampia gamma di soluzioni applicative innovative e versatili. Dai sofisticati sistemi di drenaggio e piatti doccia rimovibili, ai nuovi piani a induzione integrati senza soluzione di continuità nei piani cucina in gres porcellanato, fino a lavabi prefabbricati, mobili bagno, tavoli da pranzo e arredi: le nuove collezioni dimostrano l’evoluzione della piastrella da semplice materiale di rivestimento a soluzione progettuale completamente integrata. Inoltre, le tecnologie emergenti per le superfici che migliorano le prestazioni – tra cui proprietà antiscivolo e antimicrobiche – insieme a finiture ultra-realistiche, continuano ad essere protagoniste. Allo stesso tempo, effetti decorativi e grafici di forte impatto, che valorizzano la piastrella come forma d’arte, insieme alle ultime tendenze cromatiche caratterizzate da tonalità fredde, desaturate e schemi monocromatici, hanno un ruolo centrale.

Oltre all’area espositiva, Coverings 2026 offre numerose opportunità di confronto professionale e formazione. Danielle McWilliams, vicepresidente esecutivo di Novità Communications, partecipa alla sessione Global Tile Trends, lunedì 30 marzo alle ore 11:00 nella Room N250, analizzando le tendenze internazionali del design attraverso i temi della sostenibilità, del benessere, del lusso e outdoor living. Successivamente, Mauro Rullo, responsabile delle politiche climatiche e sostenibilità di Confindustria Ceramica, interviene nel dibattito “Leveraging Durability, Longevity and Adaptive Reuse to Position Tile & Stone at the Heart of Circular Design” alle ore 12:30 nella Room N250.

Ceramics of Italy ospita inoltre la sua annuale Conferenza Stampa Internazionale, guidata da Confindustria Ceramica e dai rappresentanti ITA-Italian Trade Agency nella giornata di martedì 31 marzo presso la Room N240. L’evento è moderato dal Direttore Generale dell’associazione Armando Cafiero e vede la partecipazione di Emilio Mussini, di Confindustria Ceramica, Alessandra Rainaldi, coordinatrice del programma di promozione del settore Arredo di ITA Roma, Mauro Rullo e Danielle McWilliams (Novità Communications). Durante l’evento viene annunciato il lancio della prima edizione del Ceramics of Italy International Tile Competition, guidata dal presidente di giuria Steve Clem, responsabile dello studio di architettura e design TVS di Atlanta. Il nuovo format mira a celebrare l’uso innovativo della ceramica e del gres porcellanato italiani nel mondo, premiando progetti esemplari in diverse tipologie edilizie.

Ad arricchire ulteriormente la settimana, il Confindustria Ceramica North American Distributor Award 2026 con la premiazione di un distributore il cui impegno e competenza hanno contribuito in modo significativo alla diffusione della ceramica italiana nel mercato nordamericano. Il vincitore sarà annunciato durante uno speciale evento ad invito in programma nel tardo pomeriggio del 1° aprile.

Grazie a un ricco parterre di espositori, applicazioni orientate al futuro e un programma ricco di eventi, la presenza di Ceramics of Italy a Coverings 2026 definisce le tendenze dell’anno nel design ceramico.