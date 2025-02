Reggio Emilia si racconta attraverso il podcast “Reggio Emilia: Storia, Arte e Cultura”

Reggio Emilia si racconta come mai prima d’ora, con un’esperienza che porta cittadini e visitatori alla scoperta dei suoi luoghi più affascinanti e spesso nascosti. Si tratta di “ Reggio Emilia: Storia, Arte e Cultura ”, il nuovo podcast realizzato dal Comune di Reggio Emilia in collaborazione con la piattaforma aperta e gratuita di travel podcast Loquis.

Con 40 episodi, questo progetto accompagna gli ascoltatori attraverso le curiosità che caratterizzano le ricchezze storiche, artistiche e culturali della città. Integrandosi con il sistema di segnaletica turistica già presente in città, ogni episodio permette di vivere un’esperienza immersiva unica: camminare tra le navate del Duomo, contemplare gli antichi dipinti della Basilica della Madonna della Ghiara o riscoprire il fascino delle vie storiche, percependo il peso della storia e la bellezza della città emiliana, come fosse un racconto sussurrato.

Un’iniziativa che arricchisce il territorio di un nuovo strumento per raccontare e valorizzare il suo ricco patrimonio e invita a vivere Reggio Emilia in modo autentico, sia per chi già conosce la città, sia per chi vi si avvicina per la prima volta.

“L’utilizzo di strumenti nuovi, come possono essere i podcast, per far conoscere un territorio rappresenta per noi un ulteriore passo avanti nelle attività di promozione turistica – commenta l’assessora al Turismo, Stefania Bondavalli – L’utilizzo di questa piattaforma, scelta da milioni di viaggiatori, posiziona la nostra città e la sua provincia nell’ambito di quella forma di turismo esperienziale, caratterizzato dal vivere situazioni e spazi di vita e non solo dalla loro osservazione. Un invito a scoprire le bellezze che ci caratterizzano, fatto sia per chi già conosce la città, ma soprattutto per coloro che vengono a Reggio Emilia per la prima volta”.

Reggio Emilia: Storia, Arte e Cultura è disponibile sia nella versione desktop sia attraverso l’app Loquis, scaricabile gratuitamente da tutti gli store. Gli episodi del podcast sono geolocalizzati e possono perciò essere ascoltati in tempo reale percorrendo le strade della città.