Casalgrande, Controllo di Vicinato: nasce il quindicesimo gruppo, confronto su sicurezza e prevenzione

Si è svolto mercoledì 15 aprile, nella Sala del Consiglio Comunale “Umberto Farri”, l’incontro annuale dei gruppi di Controllo di Vicinato attivi sul territorio comunale. Un momento di confronto tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini per fare il punto sulla sicurezza e sulle attività di prevenzione.

Tra i temi principali della serata, la costituzione del nuovo gruppo “Via del Bosco” a Sant’Antonino, che porta a quindici il numero delle realtà attive a Casalgrande. Durante l’incontro è stato inoltre presentato un aggiornamento sulla situazione della sicurezza nel territorio comunale, insieme a un approfondimento sul ruolo e sulle funzioni dei gruppi di Controllo di Vicinato.

Alla serata hanno preso parte il comandante della Stazione dei Carabinieri Riccardo Chiesi, l’ispettore superiore della Polizia Stradale Robert Barbieri, il comandante della Polizia Locale dell’Unione Tresinaro Secchia Simone Felici e il comandante della Polizia Locale di Casalgrande Ermanno Mazzoni, oltre all’assessore Domenico Vacondio, al presidente del Consiglio comunale Luciano Ferrari e al consigliere Giancarlo Bolondi. Presenti anche rappresentanti dei Consigli di frazione, i componenti dei gruppi già attivi e i nuovi iscritti.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto sulla gestione dei gruppi, con l’obiettivo di migliorarne il coordinamento e l’efficacia, oltre a promuovere la nascita di nuove realtà sul territorio.

Nel corso della serata l’assessore alla Sicurezza Marco Cassinadri ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni: «La sicurezza è un bene primario. Lavorando insieme possiamo valorizzare il nostro territorio: abbiamo a cuore le nostre vie e il nostro paese. Gli spazi abbandonati rischiano di essere occupati da altri; per questo è importante riappropriarsene e viverli attivamente».

Cassinadri ha inoltre richiamato l’attenzione sul tema delle truffe, sempre più diffuse: «È fondamentale prestare attenzione alle truffe, che avvengono tramite telefono, email o false comunicazioni, anche a nome di tribunali, spesso caratterizzate da toni urgenti e imperativi. In questi casi è sempre opportuno fermarsi e chiedere chiarimenti. Le denunce di eventuali illeciti subiti devono essere sempre presentate».

L’Amministrazione comunale ha infine ringraziato tutti i partecipanti per l’impegno e la collaborazione, elementi fondamentali per rafforzare la sicurezza e la coesione della comunità.