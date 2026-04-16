Il Crostolo esonda e cadono gli alberi, ma è solo un’esercitazione di Protezione civile

Il Crostolo che esonda, l’allagamento di alcune abitazioni, il forte vento e i temporali che provocano la caduta di alberi sulla strada e la necessità di dare ricovero agli sfollati. Fortunatamente si tratta di eventi mai accaduti, ma che sono stati lo scenario al quale ha dovuto dare risposta il Centro operativo comunale di Albinea nella giornata di ieri durante un’esercitazione di protezione civile.

L’iniziativa, organizzata dall’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, ha coinvolto i tre comuni dell’Unione Colline Matildiche: Albinea, Vezzano sul Crostolo e Quattro Castella.

La giornata è stata divisa in due momenti. La mattina si è svolto un seminario nella sala civica di Albinea, alla quale hanno preso parte Vigili del fuoco, amministratori, responsabili, tecnici, agenti della Polizia Locale, volontari di Protezione Civile, carabinieri e volontari della Croce Rossa. I relatori hanno affrontato diversi argomenti tra cui la preparazione all’emergenza, il sistema di allerta regionale, il ruolo di ogni soggetto coinvolto, la tipologia degli eventi emergenziali, la comunicazione di protezione civile e il ruolo determinante del Centro operativo comunale (C.o.c.).

Nel pomeriggio si sono riuniti i C.o.c. dei tre comuni per affrontare e risolvere emergenze simulate dovute a uno scenario che prendeva il via da un’allerta meteo regionale arancione con piogge abbondanti, forte vento superamento della soglia di guardia del torrente Crostolo.

La base di partenza per programmare gli interventi e gestire la situazione di crisi è stata il Piano comunale di Protezione civile approvato dal Consiglio Comunale a inizio 2025.

“Ringrazio l’agenzia Regionale per aver organizzato questo utile momento formativo sul territorio. – ha detto il vicesindaco con delega alla protezione civile Leonardo Napoli – L’ipotesi di emergenza svolta nel pomeriggio è stata un ottimo sistema per confrontarci sui problemi che venivano simulati, facendo interagire le varie figure che compongono il centro operativo comunale. La sinergia che si crea in questi momenti fra le varie componenti è indispensabile per arrivare preparati alle emergenze reali che potrebbero accadere sul territorio”.