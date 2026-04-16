Islam, Lega: “A Modena incontro a scuola con referente comunità musulmana. Stop islamizzazione imposta a studenti”

“A Modena le classi seconde dell’istituto tecnico industriale “Enrico Fermi” incontreranno sabato il referente della comunità islamica di Sassuolo Hicham Houchim, rappresentante dell’UCOlI (Unione comunità islamiche italiane) nell’ambito del progetto “Identità e fede islamica”.

Ucoii viene considerato vicino al gruppo fondamentalista “Fratelli Musulmani” ed è inaccettabile che possa inserirsi a fare proselitismo in una scuola pubblica. Iniziative di questo tipo non fanno altro che alimentare e normalizzare il processo di islamizzazione delle scuole che purtroppo è già in atto: gite in moschea, istituti chiusi per il Ramadan e predicatori direttamente in classe.

Tra l’altro, tutto questo avviene in mancanza di un’intesa tra lo Stato italiano e le comunità musulmane, e non si capisce, quindi, in base a quale principio le scuole debbano ospitare iniziative di questo tipo. Noi crediamo che negli istituti scolastici non dovrebbero esserci attività che sembrano di indottrinamento. L’islamizzazione è per noi un grande pericolo e anche per questo il 18 aprile saremo in piazza per la grande manifestazione “Senza paura – padroni a casa nostra” a Milano”.

Così in una nota Silvia Sardone, vice segretario Lega; Anna Maria Cisint, eurodeputata Lega e Sharon Ruggeri, segretario Lega Sassuolo.