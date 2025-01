Crisi da sovraindebitamento: domani a Modena Commercialisti e Tribunali dell’Emilia si confrontano sulle procedure di risoluzione

In Italia il peso dei debiti di famiglie, consumatori e piccoli imprenditori non accenna a diminuire: basti pensare che si stima in 5,7 milioni il numero di persone che a livello nazionale si trova in condizione di povertà, di cui circa 139mila famiglie vivono nella sola Regione Emilia-Romagna.

Per provare a risolvere le posizioni debitorie di cittadini e piccoli imprenditori esistono da qualche anno le procedure di sovraindebitamento (ex Legge 3/2012) e gli “Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento” (OCC), che operano dietro autorizzazione del Ministero della Giustizia.

Le procedure di sovraindebitamento si attivano su istanza del debitore, a cui segue la nomina di un professionista per gestire il procedimento. Lo scopo di tali procedure, ove ne sussistano i requisiti di Legge, è permettere ai debitori di cancellare l’esposizione debitoria accumulata, previa soddisfazione parziale dei creditori.

Gli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena hanno dato vita all’OCC Emilia, nel quale operano circa 130 professionisti e che nel 2024 ha trattato circa 150 istanze (di cui 35 relative al solo territorio modenese). Il Referente dell’OCC Emilia (chi nomina i Gestori delle procedure e vigila sul corretto andamento delle stesse) è il dott. Vittorio Zanichelli, già Presidente del Tribunale di Modena.

Per domani, venerdì 24 gennaio, l’OCC Emilia ha organizzato presso la sede dell’Ordine dei Commercialisti di Modena (via Emilia Est 25) a partire dalle ore 14:30 un importante momento di confronto ed aggiornamento per i professionisti che operano come Gestori della crisi da sovraindebitamento.

L’appuntamento, dal titolo “Il sovraindebitamento nella prassi dei Tribunali dell’area Emilia alla luce del D.lgs. N. 136/2024 (c.d. «Correttivo Ter»)” vedrà la partecipazione dei Giudici delegati dei Tribunali di Piacenza, Parma, Modena e Bologna. Nel corso del Convegno verranno confrontate le prassi dei diversi Tribunali dell’area Emilia, alla luce delle novità apportate dal D.lgs. 136/2024, allo scopo di condividere procedure e modalità operative.

Nel corso del convegno verrà inoltre approfondito il tema dell’esdebitazione del debitore incapiente, che è al centro del “Progetto Esdebitemilia” attivato dal 1° gennaio 2025 dall’OCC Emilia: “Grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna – sottolinea il dott. Andrea Salerno, Presidente dell’OCC Emilia – ai debitori incapienti in possesso di specifici requisiti viene data la possibilità di accedere gratuitamente alla procedura di esdebitazione, senza doverne sostenere i costi normalmente previsti. In questo modo, alcuni debitori persone fisiche meritevoli, che non siano in grado di offrire alcuna utilità ai propri creditori, potranno accedere all’esdebitazione di cui all’art. 283 CCII, e vedersi cancellati i debiti senza sostenere alcun onere. Tale opportunità – attivabile una sola volta – è resa possibile dal Bando sul Sovraindebitamento emanato a giugno 2024 dalla Regione Emilia-Romagna. Si tratta di un Progetto innovativo e importante perché in grado di permettere l’accesso all’esdebitazione anche a coloro che sono privi di risorse finanziarie”.

Il programma del convegno prevede i saluti istituzionali di Alberto Rizzo (Presidente del Tribunale di Modena), Ester Russo (Presidente Sezione Procedure Concorsuali presso il Tribunale di Modena), Giovanna Greco (Segretaria Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili), Maria Lucetta Russotto (Vice-Presidente Federazione Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili ADR), Alessandro Cavani (Presidente Ordine Commercialisti di Modena), Federica Bedoni (Presidente Fondazione Dottori Commercialisti di Modena), Andrea Salerno (Presidente OCC Emilia). La sessione di lavori sarà moderata da Vittorio Zanichelli (Referente OCC Emilia, già Presidente del Tribunale di Modena) e vedrà gli interventi di Carlo Bianconi (Giudice delegato presso il Tribunale di Modena), Alessandra Mirabelli (Giudice delegato presso il Tribunale di Bologna), Enrico Vernizzi Giudice delegato presso il Tribunale di Parma), Stefano Aldo Tiberti (Giudice delegato presso il Tribunale di Piacenza).