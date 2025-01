Auto esce di strada a Finale: sei feriti, quattro sono bambini

Sei feriti, quattro dei quali sono bambini, in un incidente stradale avvenuto ieri sera poco dopo le 19:00 in via per Modena – SS468 a Finale Emilia. Viaggiavano tutti su di un’autovettura che, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada schiantandosi contro l’ingresso di un’abitazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dal 118 con cinque ambulanze ed automedica.

Ad aver riportato le conseguenze più gravi sembrerebbe il padre, 33 anni, trasportato all’ospedale di Baggiovara in codice di massima gravità. Ferite di media gravità invece per la mamma di 31 anni – pure lei trasportata a Baggiovara – e per i quattro bambini: tre maschietti di 2, 6 e 10 anni ed una femminuccia di 12, ricoverati al Policlinico di Modena; le loro condizioni non desterebbero preoccupazione. Sul posto anche Vigili del fuoco, carabinieri e Polizia locale.