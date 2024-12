Ultimati i lavori di messa in sicurezza del ponte sul rio Balzone

Nelle scorse settimane sono terminati gli importanti lavori di messa in sicurezza mediante consolidamento strutturale del ponte sul Rio Balzone, lungo la strada comunale Via Cà dei Borelli, nella frazione di Castel dell’Alpi.

Si è trattato di un intervento eseguito dal Servizio Difesa del Suolo dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese per conto del Comune di San Benedetto Val di Sambro, finalizzato a risolvere preoccupanti criticità strutturali presenti soprattutto lungo i muri laterali del ponte, che avevano iniziato a manifestare forti cedimenti della muratura, con conseguenti e pericolose ripercussioni sul piano stradale.

Il crescente peggioramento delle condizioni strutturali del ponte preoccupava l’Amministrazione non solo per gli aspetti legati alla sicurezza della circolazione, ma anche perché in caso di crisi globale della struttura, diverse località, e di conseguenza persone, sarebbero rimaste isolate, essendo Via Cà dei Borelli una strada senza uscite alternative. Questo aspetto ha reso ancora più delicata la realizzazione delle opere, che è dovuta avvenire senza la chiusura della circolazione, se non per brevi momenti per l’esecuzione in sicurezza di particolari lavorazioni.

Gli interventi eseguiti sono consistiti nella realizzazione di nuove strutture in cemento armato di rinforzo e placcaggio strutturale, appoggiate su fondazioni profonde in micropali, associate al rifacimento del piano viabile e dalla successiva posa di barriere di sicurezza adeguate alla normativa vigente. A completamento, si è provveduto ad un adeguato sistema di allontanamento delle acque di piattaforma e sono state create difese spondali con massi ciclopici a ulteriore protezione del ponte, soprattutto in caso di piene. Il tutto per un costo complessivo di € 134.000.

“Eravamo tutti preoccupati per la velocità con cui evolveva lo stato di dissesto del ponte – ha spiegato Alessandro Santoni, Sindaco di San Benedetto Val di Sambro. – Per questo non posso che ringraziare i professionisti ed i tecnici dell’Unione dei Comuni, nonché le imprese esecutrici per la celerità con cui sono intervenuti per risolvere questa delicata criticità. Il completamento di quest’opera è un segno concreto dell’impegno per migliorare la sicurezza stradale e la continua attenzione a tutte le necessità delle persone che vivono nelle varie località del nostro Comune. Il ponte sul Rio Balzone, rinnovato e più sicuro, è ora un’infrastruttura in grado di rispondere perfettamente agli attuali standard di trasporto anche di mezzi pesanti, come ad esempio quelli impegnati nei servizi ambientali oppure nelle emergenze. Fin dalla fase progettuale, il primo pensiero è stato rivolto alla necessità di individuare lavorazioni di messa in sicurezza che potessero essere eseguite senza interrompere la viabilità, aspetto questo che dal punto di vista ingegneristico non è stato semplicissimo, provocando comunque alcuni disagi alla circolazione nella fase esecutiva. A riguardo, dunque, l’ultimo ringraziamento va alle persone che abitano nelle zone collegate dalla via Cà di Borelli, per aver pazientemente sopportato le difficoltà che inevitabilmente sono state provocate dalla realizzazione di tali lavori, ma che oggi beneficiano di tale risultato”.