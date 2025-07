Webinar Lapam Confartigianato su etichettatura alimentare

Un webinar gratuito per approfondire gli obblighi normativi e le opportunità legate all’etichettatura alimentare, con un focus pratico per gli operatori del settore. È il tema dell’iniziativa online promossa da Lapam Confartigianato in programma per mercoledì 9 luglio a partire dalle ore 17.30.

Relatori dell’incontro saranno l’Avv. Stefano Fabbricini, consulente legale e Carla Cappi, consulente PAS Sicurezza Alimentare, i quali si focalizzeranno rispettivamente sugli obblighi di etichettatura per prodotti preimballati e l’etichettatura per l’export e vendita online e sulla sicurezza alimentare e l’importanza della corretta informazione al cliente, la gestione degli ingredienti e degli allergeni nei prodotti alimentari e le normative per prodotti sfusi e non preimballati nella vendita diretta.

L’etichetta è uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza alimentare e tutelare il consumatore, ma rappresenta anche una responsabilità legale importante per chi opera nel settore.

L’appuntamento è gratuito: per partecipare è sufficiente iscriversi tramite il sito www.lapam.eu.