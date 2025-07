Un bar come base di spaccio in provincia di Bologna

La Questura di Bologna, nello specifico il personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, ha provveduto nella giornata di ieri a notificare la sospensione delle autorizzazioni relative ad un bar sito a Fano di Argelato in via Galliera, utilizzato come sede di spaccio.

Lo scorso 5 luglio, infatti, a seguito di diverse segnalazioni, la Squadra Mobile di Bologna ha effettuato un servizio di osservazione in cui ha effettivamente costatato un’intensa attività di spaccio che ha portato l’arresto di un pusher marocchino, classe 1986, senza fissa dimora, per il reato di detenzione di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il tale circostanza nella disponibilità dell’uomo sono state rinvenute 9 dosi di cocaina, dal peso complessivo di circa 8 gr. e 400 euro contanti, oltre, a due cellullari.

L’uomo, con precedenti di polizia inerenti l’immigrazione clandestina, era stato altresì, condannato nel marzo del 2024 per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

In considerazione di ciò, ritenuto il pericolo per l‘incolumità pubblica e la sicurezza della collettività e al fine di contrastare il consolidamento della situazione grave venutasi a creare, il Questore di Bologna ha disposto la sospensione delle autorizzazioni per la durata di 15 giorni dalla giornata di ieri, data di notifica del provvedimento.