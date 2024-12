Magico Natale a Fiorano, anche durante la settimana

Il “Magico Natale a Fiorano” dopo un fine settimana pieno di allegria in piazza Ciro Menotti, continua nella settimana con altre iniziative.

Martedì 17 dicembre, al teatro Astoria, alle ore 21.00, è in programma il saggio di danza “Natale in bianco e nero”, organizzato da Dancing Time del G.S. Libertas.

Mercoledì 18 dicembre, dalle ore 17 alle 18, presso FabLab Junior a Spezzano, laboratorio di Steam Education per ragazze e ragazzi dai 10 ai 14 anni, che animeranno un cartone animato in stop-motion, i attesa del Natale. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria su info@casacorsini.mo.it.

Alle ore 21.00 presso al cinema teatro Astoria è in programma l’ultimo film di Paolo Sorrentino “Parthenope”.

Giovedì 19 dicembre, dalle 18.30 alle 19.30 presso il BLA, ultimo appuntamento con la rassegna “In un’ora al Bla”, dedicato allo scrittore Vladimir Nabokov, raccontato da Irina Marchesini, professoressa associata di Lingua e Letteratura russa presso l’Università di Bologna

Alle ore 20.30, nella sede dell’associazione amici della Musica Nino Rota, presso Villa Cuoghi una puntata natalizia della rassegna il “Tè delle 5”. Cristina Guida La Licata presenta il suo libro “La farfalla dalle ali d’acciaio”, dialogando con Tina De Falco dell’associazione INarte. Ingresso libero e gratuito.

E per chi ama il gioco da tavolo, in ludoteca al BLA, torna “Nati per giocare”, dalle ore 21 alle ore 24, con ingresso libero per tutti gli over 16.

In attesa di un fine settimana, ricco di tanti appuntamenti ed eventi dedicati a grandi e piccoli, per vivere insieme la gioia del Natale a Fiorano Modenese.