Una settantina nel modenese gli interventi dei vigili del fuoco a seguito delle forti nevicate

Alle 12:00 di oggi erano già 51 gli interventi svolti dai Vigili del fuoco modenesi dalle 22:00 di ieri sera, restano ancora 18 interventi in coda da evadere. Si tratta per lo più di alberi caduti su strada a causa delle forti nevicate che impediscono la viabilità, lasciando in alcuni casi delle abitazioni isolate. Situazione resa ancora più difficoltosa per la mancanza, in alcune zone, della corrente elettrica.

Sempre a causa neve si è verificato il crollo del tetto di una porcilaia a Prignano sulla Secchia, all’interno erano presenti 300 capi.

Sul posto la partenza di Sassuolo con l’Autogru di Modena e il sussidio della Protezione Civile.

Durante la mattinata si è intervenuti anche per un incendio in appartamento nel comune di Sassuolo. A causa del fumo cinque persone sono rimaste intossicate e portate in ospedale dal 118 per accertamenti.