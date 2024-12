L’Alma Mater consegna gli Alumni Awards 2024 e i Premi di laurea al merito

Si terrà venerdì 13 dicembre alle 17.30, nell’Aula Absidale di Santa Lucia (Via de’ Chiari 25/a, Bologna), la Cerimonia di consegna degli Alumni Awards 2024 e dei Premi di laurea al merito. Come ogni anno dal 2019, l’Alma Mater celebra gli Alumni che grazie alla dedizione e all’eccellenza nel loro percorso professionale hanno offerto un contributo rilevante alla collettività, concorrendo a tenere alto il prestigio dell’Ateneo; e le neolaureate e i neolaureati meritevoli che si sono distinti per i risultati accademici conseguiti, impegnandosi al contempo a favore del bene comune.

L’evento – organizzato in collaborazione con l’Associazione Almae Matris Alumni e riservato a familiari, amiche e amici degli Alumni, studentesse e studenti premiati – sarà aperto dai saluti del Rettore Giovanni Molari.

Paola Fabbri – Delegata per l’orientamento in uscita ed il job placement e Presidente dell’Associazione Almae Matris Alumni – introdurrà la Cerimonia di premiazione dei dieci Alumni e Alumnae che saranno insigniti delle cinque Medaglie, una per ogni ambito scientifico, dedicate a cinque Alumni che hanno fatto la storia dell’Università di Bologna: Bassi, Accursio, Marconi, Copernico e Petrarca.

A seguire, Federico Condello – Delegato per la comunicazione istituzionale, le studentesse e gli studenti – presenterà la Consegna delle pergamene e delle medaglie alle neolaureate e ai neolaureati meritevoli dell’anno accademico 2022/2023, che sono stati oltre 250.

Fra gli Alumni che saranno premiati quest’anno c’è Fabio Benfenati, direttore di ricerca dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, dove ha fondato il Dipartimento di Neuroscienze e dirige il Center for Synaptic Neuroscience and Technology, che sarà insignito della Medaglia Bassi, il riconoscimento per chi si è distinto nell’ambito Life Science and Medicine. Medaglia Bassi – Young Alumni Award, invece, per Michela Graziani, fisioterapista partita per la Bolivia per curare i pazienti residenti fra le montagne della Cordillera che non hanno possibilità di raggiungere i centri di attenzione medica.

La Medaglia Accursio, per la categoria Social Science and Management, è destinata a Irene Boni, consigliere indipendente presso Edizione (holding della famiglia Benetton), Safilo, Laminam e Ago Modena Fabbriche Culturali, e Costanza Spocci, giornalista multimediale e conduttrice della trasmissione RAI Radio3 Mondo.

Fiorenzo Parrinello, Direttore di Corporate Innovation di SACMI, e Silvia Vaiani, CEO e shareholder di V System, riceveranno la Medaglia Marconi, per la categoria Engineering and Technology.

La Medaglia Copernico, che premia l’eccellenza nell’ambito Natural Science, sarà assegnata ad Andrea Berti, Senior Director of Business Development di Atalanta Corporation, e Linda Albonetti, impegnata in progetti scientifici presso CESTHA – Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat.

Riceveranno la Medaglia Petrarca, per la categoria Arts and Humanities, Giacomo Campiotti (in videocollegamento), che con le sue opere in TV è entrato nelle case degli italiani trattando tematiche legate all’adolescenza, all’inclusione e alla ricerca del senso della vita, e Paolo Buonvino, compositore e musicista che ha collaborato con registi italiani quali Gabriele Muccino e stranieri quali Tom Shankland.