Eventi jazz a Vignola: si comincia venerdì con Boris Cevapcici

Dopo un venerdì all’insegna del ballo, il secondo venerdì di luglio a Vignola sarà all’insegna della musica jazz, primo appuntamento di una rassegna trasversale al cartellone di “Estate a Vignola” dal titolo “Back to jazz”.

Venerdì 11 luglio, infatti, in piazza dei Contrari a Vignola, è in programma un concerto del musicista bolognese Boris Cevapcici che, insieme alla sua band, presenterà il suo primo lavoro discografico dal titolo “Per amore o per mancanza di idee migliori”, album che mischia sonorità latine e balcaniche. Con lui, sul palcoscenico, Paolo Prosperini (chitarra e voce), Guglielmo Pagnozzi (sax e clarino), Manuel Goretti (tastiere), Danilo Mineo (percussioni), Filippo Cassanelli (contrabbasso). Inizio alle ore 21.00. L’ingresso è libero e gratuito.

La musica jazz sarà protagonista di alcuni eventi che attraversano sia le serate vignolesi che i luoghi della città. Giovedì 17 luglio, concerto jazz in piscina con il chitarrista Saverio Zura. Mercoledì 23 luglio le note jazz si spostano nel Parco della Biblioteca Auris dove Marika Pontegavelli presenterà il suo disco “Crazy Jungle”, insieme a Natalia Abbascià (voce e violino), Alessio Bruno (contrabbasso) e Tommaso Stanghellini (batteria). Infine, martedì 29 luglio concerto jazz nel Giardino “Ca’ d’ Burglat”, in via Consuma, sempre a Vignola, con il Trio sudamericano composto da Rogerio Tavares, Marco Ruviaro e Diana Paiva Cruz che con voce, chiatarra, mandolino e percussioni ci riporteranno alle vibrazioni della musica popolare brasiliana. Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito. Si consiglia comunque la prenotazione per le serate in Piscina e nel Giardino di via Consuma, perché gli spazi a disposizione sono più ridotti.