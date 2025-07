A Quattro Castella arriva la seconda edizione di Fuoripista

Dall’11 al 13 luglio fa tappa a Quattro Castella la seconda edizione di Fuoripista, a cura di ATER Fondazione: un viaggio artistico in cammino su sette territori dell’Appennino emiliano-romagnolo dal 20 giugno al 3 agosto .

Dall’11 al 13 luglio , sulle pendici dei monti reggiani a Quattro Castella, al Parco del Melograno (Via don Luigi Sturzo) giochi e attrazioni saranno sempre a disposizione del pubblico dalle ore 18 alle 22:30, come: i Giochi di Legno di Officina Clandestina: un’area giochi composta da 30 diverse attrazioni in legno totalmente riciclato che ripropone l’atmosfera socializzante e giocosa del luna park itinerante. E poi ancora, anche la giostra a pedali Il Ciclotto, simbolo di condivisione, divertimento e gioco.

Il programma artistico, a cura della compagnia reggiana Dinamico, è ricco di spettacoli che uniscono comicità, clownerie, danza e musica: si inizia venerdì alle ore 19 con lo spettacolo che unisce clown e comicità, G.A.S. di Compagnia del Buco, segue alle ore 21 il concerto spettacolo con un impertinente anima clown Wunder Tandem: due voci, una fisarmonica ed un mini drum set, un duo acustico, cross-gender. Al crocevia tra circo, musica e cinema è lo spettacolo Busterbagatelle presentato alle ore 22.30 , una sonorizzazione originale e dal vivo del cortometraggio di Buster Keaton.

Il sabato gli appuntamenti riprendono alle ore 18:30 con un varietà comico a bordo di un camion teatro dove si alternano improbabili meraviglie circensi, è la Cabinetta dei fenomeni farlocchi della compagnia La Contrabbassa. Alle ore 21 va in scena un’abbondante dose di circo contemporaneo con Concrete 00 di TrioCirc. Alle ore 22:30 spazio alla musica con Bologna Balkan Street Band: fiati, tamburi e canzoni erranti.

La domenica gli appuntamenti ripartono alle ore 18 con uno spettacolo di clown musicale: N.N.N. Nodoso Nonno Noce de La Contrabbassa, al centro della scena un contrabbasso in legno di noce. Alle ore 19 i linguaggi del circo, della danza, del canto e del teatro si intrecciano per raccontare la fragilità umana con lo spettacolo Piume. Tienimi che ti tengo è il titolo successivo alle ore 21 : due artiste uniscono i linguaggi della danza contemporanea e del circo. Chiude la programmazione il concerto Mototrabasso di Lullo Mosso alle ore 22.30 : uno stravagante strumento-veicolo frutto dell’unione tra un contrabbasso ed una motocicletta.

ATER Fondazione cura la seconda edizione di Fuoripista, un viaggio artistico che dal 20 giugno al 3 agosto attraverserà sette territori dell’Appennino emiliano-romagnolo. Sette weekend, sette province, sette appuntamenti che porteranno il circo contemporaneo e la musica tra le vette, nei borghi e nei paesi più nascosti della regione.

Tra clown, acrobati, musica dal vivo, giochi e attrazioni, adatti ad un pubblico di tutte le età, ogni tappa si realizza grazie alla collaborazione con compagnie teatrali e circensi di rilievo nazionale, in dialogo con il territorio. Particolare attenzione viene riservata alle realtà artistiche locali, affinché l’incontro tra artisti, comunità e paesaggi diventi cuore pulsante di un’esperienza culturale autentica e condivisa.

Per informazioni:

www.dinamicofestival.it

www.ater.emr.it

https://www.ater.emr.it/it/festival-e-rassegne/fuoripista-2025/

Vendita biglietti online su www.vivaticket.com e in loco a partire da un’ora prima dell’inizio del primo spettacolo.

Biglietti da 2€ a 10€. Ingresso gratuito per l’area giochi di legno.