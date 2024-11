Lapam Confartigianato promuove un evento a Modena sull’educazione finanziaria per uscire dagli abusi

In occasione del mese dedicato all’eliminazione della violenza contro le donne, Lapam Confartigianato promuove un evento dedicato all’educazione finanziaria, fondamentale per combattere la violenza economica di genere. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra l’associazione, Consob e il centro anti violenza “Vivere Donna”. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Modena ed è inserita nel programma di iniziative “Modena contro la violenza sulle donne”.

L’appuntamento è in calendario per mercoledì 20 novembre, a partire dalle ore 18, presso la sede centrale Lapam Confartigianato in via Emilia Ovest 775 a Modena.

Aprirà l’incontro la Presidente del Movimento Donne Impresa Lapam Confartigianato Rita Cavalieri, seguiranno gli interventi di Alice Degl’innocenti e Alessandra Menozzi, del Centro antiviolenza Vivere Donna che inquadreranno il fenomeno della violenza di genere e Paola Soccorso di Consob che offrirà invece alcuni importanti suggerimenti di benessere finanziario. Seguono le letture ad alta voce di Susi Rota.

L’iniziativa è gratuita: per partecipare è sufficiente iscriversi tramite il sito www.lapam.eu.