Furto con spaccata in una tabaccheria a Quattro Castella

La notte scorsa intorno all’1:30, a seguito di una segnalazione pervenuta al numero di emergenza 112 da parte di alcuni cittadini, i Carabinieri della Stazione di Bibbiano sono intervenuti in Piazza Giacomo Matteotti a Quattro Castella per effettuare un sopralluogo presso una tabaccheria oggetto di furto. Sul posto i militari hanno accertato che ignoti, mediante effrazione della vetrata della porta d’ingresso principale – presumibilmente utilizzando un tombino – si erano introdotti all’interno dell’esercizio commerciale.

Dai primi accertamenti, in attesa dell’inventario completo da parte del titolare, è emerso che i malviventi hanno asportato il registratore di cassa contenente circa 500 euro in contanti. I danni causati per compiere l’effrazione e quelli derivanti dalla sottrazione della refurtiva sono ancora in corso di esatto accertamento. Le indagini sono state avviate dai Carabinieri di Bibbiano, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Quattro Castella, competenti per territorio. Le attività investigative sono finalizzate all’individuazione dei responsabili, che dovranno rispondere del reato di furto aggravato.