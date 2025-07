Reggio Emilia: interviene in aiuto di una donna e le strappano la catena d’oro dal collo

Transitava in sella alla propria bici in via Emilia all’Ospizio quando ha notato un uomo e una donna che litigavano animatamente. Vedendo la scena, ha deciso di fermarsi per prestare aiuto alla donna coinvolta nella lite. L’uomo che litigava ne ha approfittato per strappargli con forza una catenina d’oro dal collo, per poi tornare a discutere con la donna che a sua volta si allontanava rapidamente prima dell’arrivo dei carabinieri, probabilmente con la stessa collanina che il presunto complice potrebbe averle passato in quella che i carabinieri non escludono potesse essere stata una lite simulata.

I fatti risalgono all’11 luglio scorso, quando intorno alle ore 22:30, un equipaggio della sezione radiomobile di Reggio Emilia si recava in via Emilia all’Ospizio, dove era stata segnalata una lite in strada. Giunti sul posto i militari prendevano contatti con i presenti, identificati in un 45enne e una 52enne. Quest’ultima riferiva ai militari che nel transitare in bicicletta notava l’uomo lì presente e una donna litigare, per cui si fermava per prestare aiuto alla donna. L’uomo le strappava la catenina in oro dal collo, poi continuare la sua discussione con l’altra donna che poco dopo si allontanava dal posto prima dell’arrivo dei carabinieri, probabilmente con la catenina d’oro.

Acquisiti i fatti e verificato il mancato possesso della catenina da parte dell’uomo, i carabinieri dopo una dettagliata descrizione della donna che si era dileguata conducevano l’uomo in caserma ed effettuavano le ricerche della presunta complice, con esito negativo. Successivamente alla denuncia la vittima in sede di individuazione fotografica riconosceva in una fotografia la complice del 45enne. Alla luce di tutto ciò i carabinieri, grazie anche all’esame dei video estrapolati dalle telecamere di sorveglianza posizionate nell’area oggetto del furto con strappo, acquisivano elementi di presunta responsabilità nei confronti del 45enne e della donna con cui litigava, di 43 anni, entrambi residenti nel reggiano.

Per questi motivi, con le accuse di concorso in furto con strappo, i due venivano denunciati alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.